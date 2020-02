Iespēja, kā izvairīties no gripas

Salīdzinot ar citām infekcijas slimībām, gripa atšķiras ar izplatīšanās ātrumu, izraisīto komplikāciju biežumu un smagumu. Gripas infekcijas avots ir jau saslimis cilvēks, kuram, klepojot, runājot vai šķaudot, apkārt veidojas tāds kā aerosola mākonis, kas satur augstu vīrusu koncentrāciju. Inficētam cilvēkam nošķaudoties, vīrusi var izplatīties attālumā pat līdz sešiem metriem. Citi inficējas, ieelpojot gaisu, kas satur gripas vīrusus, vai lietojot priekšmetus, uz kuriem atrodas saslimušā cilvēka deguna un rīkles sekrēti. Turklāt, saslimušais cilvēks veselo var inficēt jau uzreiz pēc pirmo simptomu parādīšanās un līdz pat piecām līdz septiņām dienām no saslimšanas sākuma. Gripas vīruss, nokļūstot elpceļu orgānos, ļoti strauji vairojas, astoņu stundu laikā no vienas gripas vīrusa daļiņas savairojas ap simts, bet divdesmit četru stundu laikā - pat vairāk nekā tūkstoš jaunu vīrusu daļiņu.

Pastilas neļauj pieķerties vīrusam

Īpaši atzītā laboratorijā Vācijā tika veikts in vitro tests, lai novērtētu MEDISTUS® ANTIVIRUS pastilu pretvīrusu iedarbību pret kopējo sezonālo gripu (H1N1). Testa rezultāti bija skaidri un pārliecinoši: MEDISTUS® ANTIVIRUS šķīdumā H1N1 vīrusi tika inaktivēti tikai piecpadsmit sekundēs, tādējādi MEDISTUS® ANTIVIRUS izrādījās ārkārtīgi efektīvs pret gripas vīrusu. MEDISTUS® ANTIVIRUS efektivitātes noslēpums slēpjas tā īpašajā darbības principā – lēni nosūkājot pastilu, tās sastāvā esošais Kistosyn® 200 ekstrakts ar dabīgām aktīvām vielām veido fizisku aizsargslāni - plēvi uz mutes un rīkles gļotādas - tā radot fizisku barjeru, kas neļauj pieķerties vīrusiem. Tieši mutes un rīkles gļotāda ir tā, kur vispirms pieķeras augšējo elpceļu slimību izraisošie vīrusi, burtiski ielaužoties veselajās šūnās un tās inficējot.

Ērti lietošanā

MEDISTUS® ANTIVIRUS pastilas ir ar patīkamu garšu un ir piemērotas arī bērniem no 6 gadu vecuma. Pastilas lēni jānosūkā mirkli pirms došanās uz vietām, kurās zināms, ka būs plaši apmeklētas – koncerti, teātra izrādes, bērnu ballītes, uzgaidāmās telpas poliklīnikās, sabiedriskais transports u.c. Pieaugušie pastilas var lietot trīs līdz sešas reizes dienā, bērni no 12 gadu vecuma, kuru ķermeņa svars ir vismaz 25 kg – trīs pastilas dienā, bet bērni no 6 gadu vecuma – vienu pastilu dienā.

Medistus® Antivirus pastilas ir visefektīvākās, ja tiek lietotas profilaktiski, tomēr tās ieteicamas un savu iedarbību apliecinājušas arī tajos gadījumos, kad tikko jūtama pirmā kņudināšana kaklā.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Medistus® Antivirus