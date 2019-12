Sagriezts citrons pie gultas - neticams dziedinātājs

Lai to izdarītu atliek vien citronu sagriez šķēlītes un novietot traukā blakus gultai. Kāds labums no sagriezta citrona? Ārsti apgalvo, ka šādu vienkāršu procedūru var atkārtot katru vakaru, jo rezultāts būšot satriecošs, raksta “Postimees”.

1. Svaigi sagriezts citrons efektīvi attīra gaisu un uzlabo elpošanu. Citrusa aromāts palīdz cilvēkiem ar elpošanas ceļu slimībām. Citrons ne tikai izdala patīkamu aromātu, bet uzsūc nepatīkamas smakas.

2. Citrona aromāts uzlabo noskaņojumu. Citrusa mizas ēteriskajai eļļai ir maigi ierosinošs efekts. Tas palielina uzmanības koncentrāciju un palīdz atbrīvoties no negatīvām domām, kas traucē aizmigt.

3. Citrona šķēlītes veicina vieglāku pamošanos no rītiem. Tas notiek pateicoties paaugstinātam serotonīna līmenim cilvēkam smadzenēs, ko izraisa citrona aromāts.

4. Fitoncīdi, kas ir citrona sastāvā, darbojas kā dezinfekcijas līdzeklis. Pat pēc telpas vēdināšanas šī ārstnieciskā iedarbība atsāk darboties.

5. Citrona aromāts mazina asinsspiedienu un atbrīvo no stresa. Citrona smarža nomierina nervu sistēmu un palīdz kvalitatīvi atpūsties.

6. Šis auglis palīdz atbrīvoties no dažādiem kukaiņiem, sevišķi vasaras periodā.

Ne mazāk svarīgi, ka citrons atbrīvo no negatīvās enerģētikas. Noderīga recepte – vairākas zaļganus citronus jāsagriež četrās daļās, jānoliek uz trauka, bet apkārt jāizkaisa nedaudz sāls. Citruss pa nakti uzsūks visu slikto enerģiju, tikai no rīta jāatceras to izmest.