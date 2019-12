Mokošās muguras sāpes: ko darīt, ja krustos tā sadur, ka elpa aizraujas?

Ja duršana atkārtojas arvien biežāk, nekavējoties dodies pie ārsta, jo – joki mazi! Asās sāpes krustos, kas spēji piemeklē, ceļot smagumu, pieliecoties vai pagriežot ķermeni, izraisa spazmas, kas pārņem mugurkaulam vistuvākos muskuļus, saspiežot nervu galus un asinsvadus. Spazmu zonā ātri veidojas tūska, kas līdzi nes iekaisumu, šāvienam līdzīgo sāpju vilni, kurš nereti aizsit elpu vai nomidžina melnu acīs, pārvēršoties trulā smelgšanā. Bailēs no nākamā dūriena mugurā, gribas sastingt un nekustēties. Ko darīt?!

Ātrā palīdzība sev

* Momentā atslābinies! Atgulies uz cieta pamata (grīdas vai zemes) un uzcel kājas uz kāda balsta tā, lai gurnos ķermenis saliektos 90 grādu leņķī. Kamēr stāvi vai sēdi, uz mugurkaulu spiež ķermeņa svars. Guli un centies ne tikai atslābināt visus muskuļus, bet arī nomierināties,

* Slejies augšā pa posmiem! Vispirms pagriezies uz sāniem, tad lēni uzslejies četrrāpus, aizrāpo līdz kādam balstam, piemēram, dīvāna malai, krēslam, uz kura atspiežoties lēni celies kājās, cenšoties pēc iespējas mazāk kustināt muguru. Rēķinies, ka atliekties pavisam taisni un pārvietoties raitā solī iespējams nebūs,

* Nevilcinies ar pretsāpju tableti! Iedzer divas pretsāpju tabletes, kādas ir pieejamas, tas mazinās ne tikai sāpes, bet arī topošo iekaisuma saasinājumu. Ja muguras sāpes tev jau ir pazīstama izklaide, vienmēr nēsā līdzi pretsāpju un urīndzenošu līdzekli, kas palīdzēs mazināt tūsku un muskulatūras spazmas, protams, – šos medikamentus tev izrakstīs ģimenes ārsts. Liekā šķidruma izvadīšanai no organisma derēs arī urīndzenošas zāļu tējas vai pat krīzes gadījumā – kafija (dienā jāizdzer vismaz litrs).

* Atbalsti krustus! No šalles, dvieļa, palaga vai krekla pagatavo platu apliekamo un stingri ietin tajā problēmzonu – tas palīdzēs muguras muskuļiem saturēt mugurkaulu, neļaus kustēties skriemeļiem, līdz ar to paglābs tevi no skaudrajām sāpēm.

* Iezied sāpošo vietu ar atvēsinošu ziedi! Vari izlīdzēties pat ar losjonu nogurušām kājām, ka tikai tas atvēsina, tādējādi mazinot tūsku. Derēs arī atvēsinošas kompreses, kaut vai tautā iecienītās kāposta vai slapja dadža lapas (ar pūkaino pusi uz leju).

* Saudzē muguru sēžot! Tev jārēķinās, ka tuvākajās dienās liels strādātājs nebūsi, tāpēc, dari ko darīdams, saudzē muguru! Arī sēdēt mēģini pusguļus, krustus atbalstot ar spilvenu.

* Aši pie ārsta! Ar krustu vainu ir pazīstama piektā daļa Latvijas iedzīvotāju, tāpēc jo ātrāk sāksi ārstēties, jo lielāka drošība, ka sāpes neatkārtosies vai arī tu zināsi, kā no tām atbrīvoties.

Noteikti nedari šo!

* Nesildi krustus! Ne ar termoforu, ne pirts garu un slotu – siltums paātrina asinsriti, līdz ar to arī tūsku. Tiesa, siltumā sāpes mitēsies, taču uz laiku, pēc tam būs klāt vēl niknākas. Tas pats attiecas uz sildošajām ziedēm.

* Nemasē! Neņurci, nespaidi un neļaujies citu vēlmei tev palīdzēt ar kaulu laušanu, jo tā vari nobīdīt starpskriemeļu disku, un tad ar pāris tabletēm un stingru apsēju cauri netiksi.

