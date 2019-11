Dabiskas metodes pret nemierīgo kāju sindromu

No nemierīgo kāju sindroma, kas izraisa nepārvaramu vēlmi kustināt kājas, var ciest ap 5–15 % cilvēku. Bieži to pavada arī citas nepatīkamas sajūtas, piemēram, kāju tirpšana un vilkšana, kas pastiprinās naktī un tad, kad neko nedara, un šīs sajūtas atvieglo kustības.

Nemierīgo kāju sindroma pamatā var būt kādi veselības traucējumi, piemēram, nieru mazspēja vai dzelzs nepietiekamības izraisīta mazasinība, to var ierosināt arī grūtniecība, tomēr vairumā gadījumu tam nav atrodams kāds acīmredzams cēlonis.

Ja stāvoklis ir nopietns, ārsts var ieteikt lietot medikamentus, piemēram, kādu no dopamīna agonistiem vai levodopu, lai gan medikamenti stāvokli var neatvieglot. Vieglākos gadījumos parasti iesaka ievērot kārtīgu miega režīmu un atturēties no kofeīna, alkohola un smēķēšanas, taču ar šiem soļiem reti izdodas atbrīvoties no visām sūdzībām. Tāpēc nav pārsteigums, ka gandrīz divas trešdaļas cilvēku, kuri nomokās ar nemierīgo kāju sindromu, regulāri izmanto kādu alternatīvu terapiju. Vairākas ir iedarbīgas.

1. Nozīmīgu uzturvielu deficīta novēršana

Pat ja nav mazasinības, nemierīgo kāju sindroma iemesls var būt dzelzs nepietiekamība, tāpēc pirmām kārtām vajadzētu pārbaudīt dzelzs līmeni asinīs. Ja analīzes uzrāda dzelzs nepietiekamību vai deficītu, šīs minerālvielas uzņemšana papildus var palīdzēt atvieglot simptomus.

Ar nemierīgo kāju sindromu tiek saistīts arī zems D vitamīna līmenis, un arī šajā ziņā uztura bagātinātāju lietošana, kas ļauj atjaunot D vitamīna daudzumu līdz normālam līmenim, var samazināt smagus simptomus.

Konsultējieties ar ārstu vai kvalificētu uztura bagātinātāju speciālistu, kas nozīmēs vajadzīgās pārbaudes un ieteiks konkrēti jums piemērotas uztura bagātinātāju devas, lai atjaunotu optimālo līmeni.

2. Svarīgu uztura bagātinātāju lietošana

Konkrēti šīs uzturvielas ir vērts uzņemt uztura bagātinātāju formā neatkarīgi no tā, vai ir vai nav konstatēta to nepietiekamība.

Magnijs. Pētījumā par cilvēkiem, kas cieta no bezmiega, ko bija ierosinājis nemierīgo kāju sindroms, vai tamlīdzīgiem traucējumiem – periodiskām kāju kustībām miegā, magnijs, ja to lietoja vakarā, palīdzēja labāk gulēt.

Ieteicamā deva: 300 mg dienā (vakarā).

C un E vitamīns. Šie spēcīgie antioksidanti apliecinājuši, ka var efektīvi palīdzēt cilvēkiem ar nemierīgo kāju sindromu, kam veic hemodialīzi.

Ieteicamā dienas deva: 200 mg līdz 3 g C vitamīna un 400 SV E vitamīna.

L-triptofāns. Daži pētījumi liecina, ka šis uztura bagātinātājs, kas veicina miegu, var palīdzēt novērst arī nemierīgo kāju sindromu.

Ieteicamā deva: 1–2 g dienā (vakarā).

3. Tuvā infrasarkanā starojuma terapija

Vairāki pētījumi vedina domāt, ka efektīva terapija pret nemierīgo kāju sindromu var būt tuvā infrasarkanā starojuma gaisma. Piemēram, kādā pētījumā, kurā dalībnieki vairāk nekā četras nedēļas saņēma 12 pusstundu ilgus gaismas seansus, kas bija vērsti uz viņu kāju lejasdaļu, būtiski samazināja nepatīkamos simptomus, salīdzinot ar kontroles terapiju.

4. Kāju masāža

Nemierīgo kāju sindromu var atvieglot kāju masāža ar lavandas ēterisko eļļu, kas pievienota kādai bāzes eļļai, piemēram, kokosriekstu eļļai. Pamēģiniet pirms gulētiešanas ieiet siltā vannā un pēc tam masēt kājas ar minēto eļļu sajaukumu.

5. Aerobika un spēka treniņi

Ja ir nemierīgo kāju sindroms, varētu palīdzēt arī regulāras, mērenas fiziskās aktivitātes. Kādā pētījumā atklāts, ka tad, ja trīs reizes nedēļā izpildīja noteiktu aerobikas programmu un veica spēka vingrojumus, kuros tika trenēta ķermeņa apakšdaļa, simptomi samazinājās.

Arī vairākos pētījumos, kuros bija iesaistīti cilvēki, kas veica hemodialīzi un kam bija nemierīgo kāju sindroms, vingrošanas programmas ļāva sasniegt līdzīgus pozitīvus rezultātus. Atturieties no sparīgiem, enerģiskiem vingrojumiem un no treniņiem neilgi pirms gulētiešanas, jo tas var pastiprināt nepatīkamās sajūtas.

6. Neironu stimulācija

Atkārtota transkraniālā magnētiskā stimulācija (rTMS) ir neinvazīva metode, kas droši un ar minimālu diskomfortu caur galvas ādu stimulē neironus smadzeņu garozā. Kādā pētījumā atklāts, ka cilvēkiem ar nemierīgo kāju sindromu tas var “nozīmīgi atvieglot motoriskās sistēmas simptomus, miega traucējumus un nemieru”.