Nosaukti 10 veselīgākie produkti pasaulē

1. Spināti

Šis amarantu dzimtas dārzenis ir viegli pieejams svaigā, saldētā vai pat konservētā veidā. Uzturā lieto spinātu lapas, kas satur daudz olbaltumvielas, ogļhidrātus, C un B vitamīnus, karotīnu un minerālvielas, īpaši kalciju, magniju un dzelzi. Spināti tiek uzskatīti par vienu no veselīgākajiem ēdieniem uz planētas.

2. Melnās pupas

Pākšaugi ir vērtīgs vitamīnu, antioksidantu un minerālvielu avots. Melnās pupiņas satur lielu daudzumu kalcija, olbaltumvielas un šķiedrvielas. Melnās pupiņas satur visvairāk magnija. Dažādās uzturvielu rekomendācijās var atrast, ka nedēļā būtu jāapēd vismaz 400 g (svars pirms pagatavošanas) pākšaugu, tomēr uzskatu, ka katram ir jāvadās pēc sajūtām, kad un cik daudz tos ēst.

3. Valrieksti

Valrieksti ir dažādu riekstkoku ģints koku augļi — rieksti, kuru sastāvā ir daudz kaloriju un kas ir lielisks E vitamīna, kā arī B vitamīna avots. Tajos ir arī daudz olbaltumvielu un minerālvielu, tāpēc tie ir īpaši ieteicami veģetāriešiem. Valrieksti palīdz samazināt risku saslimt ar sirds slimībām.

4. Bietes

Šis dārzenis ir viegli pieejams dažādos veidos. Bietes uzlabo smadzeņu darbību un pazemina asinsspiedienu. Košās krāsas sakņu dārzenis ir bagāts ar magniju un C vitamīnu. Bietes kopš seniem laikiem tautas medicīnā ir svarīga mājas aptieciņas sastāvdaļa, ko sekmīgi lieto gandrīz visu slimību profilaksē.

5. Avokado

Apēdod tikai vienu avokado nedēļā, jūs iegūsiet visas priekšrocības, ko sniedz veselīgās mononepiesātinātās taukskābes. Tie pazemina holesterīna līmeni asinīs un ir bagāti ar B6 vitamīnu un A vitamīnu.

6. Melnā šokolāde

Saskaņā ar neseniem pētījumiem, melnajā šokolādē ir vairāk antioksidantu, nekā lielākajā daļā augļu. Tajā ir arī daudz mikro- un makroelementu – dzelzs, magnija, kālija, vara, cinka – un vitamīnu. Atšķirībā no citiem saldumiem šokolādē ir antiseptiskas vielas, kas novērš zobakmens veidošanos. Šis saldums pozitīvi ietekmē sieviešu hormonu darbību. Tādēļ ne mazums daiļā dzimuma pārstāvju izjūt spēcīgu tieksmi pēc šokolādes.

7. Avenes

Tāpat kā vairums ogu, avenes ir bagāts antioksidantu avots. Tās nodrošina organismu ar C vitamīnu, kalciju un dzelzi. Meža aveņu tēju un uzlējumu izmanto saaukstēšanās slimību, gripas un angīnas ārstēšanai.

8. Ķiploks

Jau gadsimtiem ilgi ķiploki tiek izmantoti kā slimību atvairītāji. Tie kavē baktēriju augšanu, pazemina holesterīna līmeni un asinsspiedienu, kā arī tiem piemīt pretiekaisuma īpašības. Pietiek ar vienu daiviņu svaiga ķiploka dienā, lai stiprinātu imunitāti un vispārējo veselības stāvokli.

9. Citrons

Citronu bieži vien sauc par veselīgāko augli pasaulē. Tam piemīt spēcīgas pretiekaisuma īpašības un tas var palīdzēt kavēt vēža šūnu augšanu. Citroni satur tik pat daudz C vitamīna, kā apelsīni. No vitamīniem un minerālvielām visvairāk citronā ir C vitamīna. Nelielā daudzumā citrons satur B grupas vitamīnus, kalciju, dzelzi, magniju, kāliju un fosforu. Citronā ir arī dažādi bioloģiski aktīvi savienojumi.

10. Lēcas

Lēcas ir viens no senākajiem kultūraugiem pasaulē. Lēcas ir uzturvielām bagāts produkts. Šajā pākšaugā ir daudz šķiedrvielu un olbaltumvielu. Lēcas ir lielisks produkts, ko savā uzturā iekļaut vegāniem un veģetāriešiem, lai aizstātu gaļu.