Aptaujas dati rāda, ka vecumā grupā no 65 līdz 74 gadiem 79% respondentu ilgstoši lieto recepšu medikamentus, kamēr vecumā grupās no 18 līdz 24 gadiem un no 25 līdz 34 gadiem šis rādītājs ir attiecīgi 33% un 17%.

Pētījuma autori izceļ sakarību, ka, pieaugot respondentu vecumam, pieaug to respondentu īpatsvars, kuri vienmēr atceras iegādāties recepšu medikamentus.

Tāpat salīdzinājumā ar ģimenēm, kurās runā latviešu valodā, krievvalodīgie biežāk norādījuši, ka ilgstoši lieto recepšu medikamentus (48% pret 38%). Savukārt reģionālā griezumā medikamentus visvairāk ilgstoši lieto Latgales iedzīvotāji - 45%, kam seko Zemgale ar 43%, savukārt Kurzemē, Vidzemē un Rīgā recepšu medikamentus ilgstoši lieto vidēji 40% aptaujāto.

Starp pacientiem, kuri ilgstoši lieto recepšu medikamentus, 23% mēdz aizmirst savlaicīgi iegādāties ārstēšanai nepieciešamās zāles. Šī tendence ir visvairāk raksturīga vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem, kurā 42% aptaujāto, kas ilgstoši lieto recepšu medikamentus, aizmirst par savlaicīgu medikamentu iegādi, liecina aptaujas rezultāti.

Šī gada novembrī "Benu aptiekas" veiktajā aptaujā, balstoties uz 150 ģimenes ārstu atbildēm, secināts, ka pacienti regulāri aizmirst savlaicīgi iegādāties recepšu medikamentus.

Aptaujas autori secinājuši, ka 77,9% aptaujāto ģimenes ārstu atbalstītu ieceri izveidot programmu, kas atgādinātu par medikamentu savlaicīgu iegādi un lietošanu. Tāpat arī ģimenes ārsti norādījuši, ka visbiežāk par savlaicīgu medikamentu iegādi aizmirst seniori virs 65 gadiem, kā arī jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

"Benu aptiekas" pārstāve Agnija Greiziņa informēja, ka, balstoties uz aptaujas rezultātiem, "Benu aptieka" no novembra ievieš jaunu farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu - Medikamentu lietošanas atgādinājuma programmu. Ieceres mērķis esot atvieglot to pacientu ikdienu, kuriem ir nepieciešams ilgstoši lietot recepšu medikamentus. Medikamentu lietošanas atgādinājuma programmai iespējams pieteikties jebkurā "Benu aptiekā".

"Benu aptiekas" Veselības monitoringu veic "Benu aptieka" sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Pētījums tika veikts 2019.gada aprīlī, aptaujājot 1005 Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.