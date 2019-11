Sirds un asinsvadu veselībai primāri var sekot līdzi, ja Tu zini, kas vispār ar to notiek, jo bieži vien tie var būt paaugstināti, Tev pat to nezinot. (Foto: Pixabay)

10 slikti paradumi, kas kaitē tavas sirds veselībai

Katrs no mums vēlas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, kas piepildīta ar aizraujošām un sirsnīgām atmiņām. Tomēr sirds un asinsvadu slimības ir viena no nozīmīgākajām veselības problēmām. Nav noslēpums, ka tās ir vienas no augstākajiem hospitalizācijas un nāves cēloņiem Latvijā.