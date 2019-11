Tas nozīmējot, ka atlikušie darbinieki strādā vairākas slodzes un nevar aiziet atvaļinājumā, kā rezultātā arvien biežāk nākas saskarties ar personāla pārstrādāšanos un izdegšanu.

Komentējot situāciju ar veselības aprūpes nepietiekamo finansējumu un no tā izrietošo mediķu, īpaši māsu trūkumu, Zariņš norādīja, ka jau pavisam drīz slimnīcas nodaļās uz durvīm būs jāliek uzraksti "Slēgts".

Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā patlaban vakanta ir aptuveni ceturtā daļa jeb 40 māsu amati. (Foto: Rebeka Žeire/LETA)

"Šeit vairs nav runas par kādu labklājības līmeņa celšanu mediķiem un algas paaugstinājumu, bet ir runa par to, ka uz nodaļām drīz būs jāliek uzraksti, ka darbinieku trūkuma dēļ diemžēl nodaļa ir slēgta, jo vienkārši nav, kas strādā," rezumēja TOS galvenais ārsts.

Jautāts par sajūtām pēc ceturtdien notikušā mediķu protesta, viņš atzina, ka mediķi jūtas ļoti nodoti un pievilti, jo daudzi neaizgāja no darba tikai tāpēc, ka paļāvās uz apsolīto algas pielikumu, taču rezultātā to nesaņems.

53 Foto Mediķu protesta akcija "Viena diena bez ārsta" pie Saeimas +49 Skatīties vairāk

Kā ziņots, protestējot pret plānoto veselības aprūpes finansējuma apmēru tuvākajiem gadiem, ceturtdienas rītā pie Saeimas pulcējās prāvs pulks medicīnas darbinieku, kuri gan uzklausīja kolēģu uzrunas, gan izkliedza dažādus saukļus, atskaņoja sirēnas un svilpa.

Veselības aprūpes jomas darbinieki ir neapmierināti ar to, ka 2020.gadā mediķu atalgojuma pieaugumam sākotnēji tika solīti 120 miljoni eiro, kas ļautu palielināt algas par 20%, bet līdz šim valdība tam iezīmējusi vien pusi no solītās summas jeb aptuveni 60 miljonus eiro.

Tāpat mediķi iebilst tam, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta (IKP), skaidrojušas mediķus pārstāvošās organizācijas.

Atbilstoši Veselības ministrijas sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.