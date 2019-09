Vīrietis svešiniekam noziedo nieri pēc tam, kad "eBay" sūtījumā atrod emocionālu vēstuli

Doma par orgāna ziedošanu Reja prātu nepameta kopš 2013.gada. Toreiz līdz ar "eBay" pasūtīto apģērba gabalu sūtījumā atrasta vēstule no pārdevējas.

Sieviete, kura preci bija iepakojusi, to bija ietinusi brūnā, ar roku apzīmētā papīrā, turklāt pievienojusi zīmīti, kurā izklāstīta viņas ģimenes smagā situācija - viņas slimajam vīram nepieciešama nieres transplantācija, viņš zaudējis darbu, tāpēc ģimene uzsākusi nelielu biznesu tiešsaistē, lai nopelnītu naudu.

No "eBay" pārdevējas saņemtā zīmīte (Foto: Ray Duffy /SWNS.COM)

Pārdevēja izskaidrojusi, ka ar zīmējumu gribējusi iepriecināt pircēju, kurš ar savu pasūtījumu savukārt iepriecinājis viņas bērnus, kuriem par nopelnīto naudu tiks kāds kārums. "Tas bija patiešām jauks žests no pilnīgi sveša cilvēka puses, tomēr es nespēju pilnvērtīgi priecāties, jo šeit nu mēs esam - 21. gadsimtā kopā ar ģimenēm, kuras cīnās, gaidot donoru. Es jutos tik bezpalīdzīgs,” stāsta Rejs.

Par zīmīti domā gadiem

Reju ziņojums ļoti aizkustinājis, tomēr viņš nespēja izdomāt, kā ģimenei palīdzēt: "Ja es varētu, es noziedotu viņas vīram nieri, tomēr es nebiju pārliecināts, ka to vispār varu un, vai tas ir legāli."

Pēc 2 gadiem, automašīnā dirnot sastrēgumā, Rejs meklējis piemērotu radiostaciju, līdz nejauši izdzirdējis kādu raidījumu, kurā tiek apspriesta dzīvo donoru kustība. Diskusija Reju tik ļoti iedvesmojusi, ka viņš, atceroties par zīmīgo vēstuli no svešinieces, piekritis kļūt par altruisko nieres donoru un ziedot orgānu kāda nepazīstama cilvēka glābšanai.

Rejs Dafijs (Foto: Ray Duffy /SWNS.COM)

"Tas bija mirklis, kad es zināju, ka to darīšu," atklāj vīrietis. Rejs par donoru reģistrējies 2015.gada novembrī, pēc kā aptuveni gadu ildzis viņa novērtēšanas process - pārbaudīta viņa garīgā, fiziskā veselība, medicīniskā vēsture. 2017. gada martā Edinburgas Karaliskajā slimnīcā Rejam veica operāciju.

Rejs Dafijs (Foto: Ray Duffy /SWNS.COM)

Iedrošina arī citus

Lai vērstu uzmanību šai problēmai, Rejs šonedēļ uzkāpis Orknejas arhipelāgā esošajā smilšakmens tornī "The Old Man of Hoy" jeb "Salas vecajā vīrā". Kāpiens 137 metrus augstajā klintī ildzis vairākas stundas.

Ar kāpienu Rejs cenšas pārliecināt citus, ka dzīvie orgānu donori pēc operācijas pilnībā izveseļojas.

Foto: Facebook / Ray Duffy

Labdarības organizācijas "Give a Kidney" ("Ziedo nieri") pārstāvis Kriss Džounss stāsta, ka Reja iniciatīva un izacinājums kāpt klintī ir lielisks, jo tas pierāda to, ka orgānu donori pēc paveiktā izveseļojas uz visiem 100 procentiem. "Skotijā 400 cilvēkiem nepieciešama orgānu transplantācija. Ar šādām darbībām, kādas veic Dafija kungs, mēs ceram iedrošināt vairāk cilvēkus kļūt par dzīvajiem orgānu donoriem," stāsta Džounss.

Vairākās valstīs ir ieviesta “netiešā” nieres ziedošana, kad cilvēks altruistiski ziedo orgānu nevis konkrētam pacientam (tuviniekam vai draugam), bet gan nezināmam cilvēkam – kādam no pacientiem, kas gaida nieres transplantāciju. Šajā gadījumā donora vienīgais pamudinājums ir nesavtīga vēlme palīdzēt citiem cilvēkiem, lai gan viņam nav tiesību izšķirt, kurš no recipientiem šo orgānu saņems.

Latvijā nieres transplantācijas operācijas pilnībā finansē valsts. Likumdošana aizliedz saņemt atlīdzību par nieres ziedošanu transplantācijai. Nieres donors visu turpmāko dzīvi jebkuru viņam nepieciešamo medicīnisko palīdzību var saņemt bez maksas – viņš ir atbrīvots no pacienta iemaksas.

2018.gadā Latvijā rindā uz nieres donoru gaidīja 30 cilvēki.