Pašvaldībai neesot oficiālas informācijas par Kuldīgas slimnīcā konstatētajiem salmonelozes gadījumiem

Kuldīgas novada pašvaldība 3.septembrī saņēma informāciju no SIA "Kuldīgas slimnīca" kontrolārsta Āra Pētersona par to, ka "akūta personāla trūkuma dēļ" īslaicīgi aizvērs slimnīcas dzemdību nodaļu.

"Sazinoties ar slimnīcas dzemdību nodaļas vadītāju Natāliju Gailīti, pašvaldības speciālisti noskaidroja, ka divām no četrām nodaļas vecmātēm un vienai bērnu māsai ir darba nespējas lapa, tāpēc nodaļā nav iespējams nodrošināt pakalpojumu sniegšanu. Atbilstoši likumam cilvēka saslimšanas iemesls ir sensitīva informācija un to trešajām pusēm neatklāj," stāstīja Duļbinska.

Pašvaldībai neesot oficiālas informācijas par to, ka Kuldīgas slimnīcā konstatēti salmonelozes saslimšanas gadījumi. Pēc publiski izskanējušās informācijas pašvaldības darbinieki sazinājušies ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) darbiniekiem, lai noskaidrotu, kāpēc pašvaldība kā viens no Kuldīgas slimnīcas īpašniekiem no šīs institūcijas nav saņēmusi informāciju par saslimšanas gadījumiem.

SPKC pašvaldībai paskaidrots, ka tādos gadījumos, kāds ir Kuldīgas slimnīcā, pēc likuma pašvaldība kā slimnīcas īpašnieks nav jāinformē. SPKC speciālisti strādā tieši ar iestādi, kurā konstatēti saslimšanas gadījumi, izmeklējot notikušo, mēģinot noskaidrot tā cēloņus, kā arī sniedzot norādes un rekomendācijas, kas iestādei jāievēro un jāizpilda.

SPKC esot apstiprinājuši, ka Kuldīgas slimnīcas gadījumā nebija rekomendācijas nodaļu slēgt, vien esot jāveic pastiprināti higiēnas pasākumi. SPKC pašvaldībai apstiprināja, ka slimnīcas vadība un personāls ar SPKC speciālistiem sadarbojas un visas rekomendācijas un norādījumus izpilda, apgalvoja Duļbinska.

Jau ziņots, ka šīs nedēļas sākumā uz mēnesi slēgtajā Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) konstatējis vairākus salmonelozes gadījumi, tostarp jaundzimušajiem.

Publiski slimnīca pauda, ka nodaļas slēgšana saistīta ar vēlmi ļaut mediķiem pilnvērtīgi atpūsties un vienlaikus atsvaidzināt arī nodaļas fizisko vidi. Vienlaikus par iespējamiem higiēnas normu pārkāpumiem šajā nodaļā aģentūrai LETA pastāstīja kāds jaunais tēvs, kurš kopā ar sievu un jaundzimušo slimnīcā pavadījis vairākas dienas augusta beigās. Pēc slimnīcā pavadītā laika jaundzimušais esot saslimis ar salmonelozi. Abi vecāki gan nav sasirguši.

Vīrietis pieļāva, ka saslimšanas gadījumu varētu būt vairāk, kā arī pauda sašutumu, ka oficiāli paustais iemesls par nodaļas slēgšanu uz laiku ir remontdarbi un iespēja darbiniekiem atpūsties.

Arī SPKC pārstāve Ilze Arāja norādīja, ka SPKC rīcībā ir apstiprināta informācija par desmit salmonelozes gadījumiem, tostarp astoņiem jaundzimušajiem, kas ir saistīti ar Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļu. Informācija iegūta no šī gada 22.jūlija līdz 30.augustam. Par situāciju informēta arī Veselības inspekcija, piebilda Arāja.

Pēc viņas paustā, daļa salmonelozes gadījumu tika atklāta, SPKC speciālistiem veicot epidemioloģisko izmeklēšanu un organizējot kontaktpersonu izmeklēšanu un novērošanu sadarbība ar slimnīcu un ģimenes ārstiem. Dzemdību nodaļā veikta vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana.

Arāja informēja, ka sadarbībā ar Kuldīgas slimnīcas speciālistiem izvērtēta situācija un riska faktori. Pamatojoties uz tiem SPKC speciālisti snieguši slimnīcai ieteikumus infekcijas profilakses pasākumiem un epidemioloģiskās situācijas monitoringam, piemēram, veikt visu jaundzimušo izmeklēšanu uz salmonellu infekciju pirms izrakstīšanas no nodaļas, kā arī veikt akūtu zarnu infekcijas slimību monitoringu visiem slimnīcā esošajiem pacientiem, tostarp veicot slimnieku izmeklēšanu uz salmonellu infekciju.

SPKC pārstāve gan norādīja, ka epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā nav iegūti pierādījumi tam, ka salmonellas uzliesmojums varētu būt saistīts ar slimnīcas pārtikas bloku, piena maisījumu vai kādu citu iespējamu riska faktoru vai citu faktoru, kas būtu saistīts ar pārtikas bloku.

Patlaban SPKC turpina epidemioloģisko izmeklēšanu un citus nepieciešamos pasākumus saistībā ar salmonelozes gadījumiem Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā.

Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītāja Natālija Gailīte aģentūrai LETA 4.septembrī sacīja, ka viņas rīcībā nav informācijas par to, ka dzemdību nodaļā kāds pacients būtu saslimis ar salmonelozi. SPKC veicot pārbaudes laiku pa laikam, bet tagad šīs institūcijas pārbaudes nodaļā neesot bijušas.

SIA "Kuldīgas slimnīca" valdes priekšsēdētājs Agris Rozenfelds iepriekš pauda, ka iestādes vadības mērķis ir vēl labāka, ģimenēm draudzīgāka dzemdību nodaļa, tāpēc personālam jādod atelpa un jāveic kosmētiski uzlabojumi, lai pēc pārtraukuma nodaļa vēl labāk kalpotu savam galvenajam uzdevumam - dzemdniecībai. Rozenfelds arī atvainojas apkaimes jaunajām māmiņām par sagādātajām neērtībām.

Slimnīca par lēmumu ir informējusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kas Kuldīgas slimnīcas apkalpes zonā dzīvojošās sievietes, kurām sākušās dzemdības, pārvirzīs uz citām dzemdību nodaļām, norādīja slimnīcas kontrolārsts Āris Pētersons.

"Mēs esam ļoti gandarīti, ka Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļas darbu novērtē un izvēlas pacienti ne tikai no dažādām vietām Kurzemē, bet arī no Latgales un citām vietām. Taču personālam ir jāatpūšas, nedrīkstam pieļaut kolēģu pārstrādāšanos un izdegšanu, jo citādi nespēsim noturēt nodaļā uzstādīto augsto kvalitātes latiņu," pauda dzemdību nodaļas vadītāja Natālija Gailīte.

Šī gada astoņos mēnešos Kuldīgas slimnīcas dzemdību nodaļā piedzimuši 377 bērniņi, kas ir tikpat, cik pērn šādā pašā laika posmā.

Slimnīca ir Kuldīgas novada un Aizputes novada pašvaldību kapitālsabiedrība.