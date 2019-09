Viss, kas tev jāzina par gulēšanas pozām un kā tās ietekmē matracis

Visu pozu “karaliene” – gulēšana uz muguras

Ja parasti guli uz muguras, vari sev uzsist uz pleca, jo tieši šo pozu eksperti atzīst par vislabāko. Tās laikā mugurkauls, galva un kakls atrodas optimālā pozīcijā, turklāt tādējādi arī izvairies no grumbu veidošanās, jo seja netiek atspiesta pret spilvenu. Sievietes noteikti iepriecinās fakts, ka tieši šāda gulēšanas poza palīdz saglabāt tvirtas krūtis. Taču arī šajā medus mucā ir neliela darvas pilīte – guļot uz muguras, tiek veicināta krākšana.

No gulēšanas uz vēdera izvairies!

Guļot uz vēdera, Tu savam ķermenim vairāk kaitē, nekā palīdzi, jo mugurkauls atrodas tam nedabīgā pozīcijā, un arī kakls ir saliekts uz vienu pusi. Līdz ar to nebrīnies, ja, no rīta pieceļoties, kakls jutīsies stīvi vai arī būs nospiests kāds muskulis vai nervs! Tāpat gulēšana uz vēdera mēdz negatīvi ietekmēt gremošanas sistēmu.

Gulēt vari arī uz sāna

Arī gulēšana uz sāna ir atzīta par labu esam. Šī poza ir lieliski piemērota grūtniecēm (it īpaši uz kreisā sāna, jo tādējādi tiek veicināta asinsrite). Tomēr jāņem vērā, ka, lielāko daļu miega pavadot uz sāniem, tiek paātrināta grumbu rašanās, jo viena sejas puse ir piespiesta spilvenam, kā arī veicināta krūšu noslīdēšana.

Embrija poza? Labāk tomēr nē!

Uzskati, ka embrija poza jau nu gan nenāks par ļaunu, jo tā taču guļ arī vēl nedzimušie bērni? Tad Tu kļūdies, jo šādas pozas ietekmē tiek apgrūtināta elpošana, un arī kakla vai muguras sāpes šajā pozā guļošajiem ir ierasta problēma. Tāpat, “pateicoties” spilvenā iespiestajai sejai, ātrāk veidojas grumbas.

Un kā gulēšanu var ietekmēt matrači?

Atbildot uz šo jautājumu īsumā – ļoti lielā mērā! Ja matracis savu laiku nokalpojis vai arī nav Tev piemērots, vari saskarties ar šādām problēmām:

Muguras sāpes un stīvs kakls;

Dažāda veida miega problēmas (celšanās nakts laikā; miegainība, nogurums vai galvassāpes arī pēc pietiekami ilgas gulēšanas);

Svīšana;

Klepošana, šķaudīšana un citas alerģiskas reakcijas.

Lai tā nenotiktu, svarīgi, lai matracis ir Tev nepieciešamajā cietības pakāpē. Pārāk mīksts matracis nenodrošinās mugurai vajadzīgo atbalstu, savukārt pārāk cieti matrači nespēj pielāgoties ķermeņa formai. Tāpēc, izvēloties matraci, jāņem vērā tā cietības pakāpe, kas norādīta matrača specifikācijā, kā arī gulētāja svars – jo tas lielāks, jo cietāks matracis parasti nepieciešams.

Foto: Shutterstock

Savukārt, lai uz matrača nebūtu jāsvīst, tam jāspēj absorbēt mitrums un “jāelpo” – šajā aspektā liela nozīme ir tam, no kāda materiāla tas izgatavots. Tāpat matrača materiālam jāpievērš pastiprināta uzmanība, ja esi alerģisks pret putekļu ērcītēm. Piemēram, Dormeo matracis “Aloe Vera Plus” ir apstrādāts ar īpašu tehnoloģiju, kas pasargā no putekļu ērcīšu un baktēriju vairošanās. Laba izvēle ir arī Dormeo matracis ar noņemamu pārvalku – to laiku pa laikam varēsi ērti izmazgāt.

Aktuāls ir arī jautājums par to, cik bieži matraci nepieciešams mainīt. Konkrētas atbildes uz šo jautājumu nav – to lielā mērā nosaka tas, cik daudz laika uz matrača tiek pavadīts, kāds ir tā cietības līmenis, no kādiem materiāliem tas izgatavots, vai Tev ir mājdzīvnieki, kuri arī iecienījuši gulēšanu uz Tava matrača. Tomēr vismaz reizi astoņos gados matraci vajadzētu nomainīt. Kaut vai tāpēc, ka šo gadu laikā uz matrača nonāk gandrīz pieci kilogrami atmirušu ādas šūnu!

Nebūs melots apgalvojot, ka, runājot par matračiem, lielai daļai Latvijas iedzīvotāju prātā uzreiz iešaujas Dormeo. Un ne velti – šo matraču veiksmes atslēga ir plašais klāsts (sākot ar mazuļu un beidzot ar King Size Premium matračiem), kurā piemērotāko matraci sev atradīs ikviens, kā arī lieliskā cenas un kvalitātes attiecība. Savu Dormeo matraci meklē viedveikalā 1a.lv, kur pie viena vari iegādāties arī jaunu spilvenu, segu, gultas veļas komplektu un visa veida mājsaimniecības preces. Sāc rudeni ar ieguldījumu miega kvalitātes uzlabošanai – Tavs ķermenis būs pateicīgs!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar 1a.lv.