Viss, ko tu vēl nezināji par dabisko nomierinošo līdzekli baldriānu

Par veselību "Tautas Veselības Avīze"

Baldriāns, buldurjānis, valeriāns – arī tā devē ārstniecības baldriānu. Līdz 170 cm augsto daudzgadīgo lakstaugu atpazīstamu dara tā spēcīgā un specifiskā saknes smarža, to var pazīt arī pēc viegli rozā ziediņiem. Baldriāns zied no Jāņiem līdz septembrim. Latvijā tas ir plaši sastopams, tas aug mitrās pļavās, piekrastēs, purvainās vietās, grāvmalās un krūmājos, ūdens un purvāju tuvumā. Lai apmierinātu pieprasījumu pēc šīs drogas, lielāku ražu iegūšanai un ērtākai novākšanai to mēdz kultivēt.