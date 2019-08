Kā nepiedzīvot vēdera streiku ceļojumā!

Vienā no mūsu ģimenes kopīgajiem ceļojumiem pagājušogad, kad vecākajam dēlam bija četri gadi un mazā māsiņa vēl tika barota ar krūti, mēs pārliecinājāmies, ka ceļotāju caureja nav tikai daudz dzirdēts vārdu salikums, bet tiešām liga, kas var pamatīgi iedragāt atpūtas plānus, pat, ja ceļo tepat, pa Eiropu. Tā vietā lai paklīstu pa Barselonas Gotisko kvartālu un dotos uz vienu no Eiropas lielākajiem akvārijiem, mēs veselu dienu pavadījām viesnīcas numuriņā. Ja nebūtu līdzi spēcīgs probiotiķis, iespējams, nāktos gulēt viesnīcā vēl pāris dienas. Laimīgā kārtā bēbītim jau laikus varējām dod probiotiķus pilienu veidā (LYL BIOTIC Baby Professional) un tā izvairīties no caurejas, kāda piemetās brālim. Mums pietika ar šo vienu braucienu, lai simtprocentīgi pārliecinātos, ka atcerēties somā ielikt probiotiķi ir tikpat svarīgi, kā ceļojot līdzi paņemt pasi. Un, kā tagad pastāstīja ģimenes ārste, vislabāk pirms ceļojumiem, jo īpaši pirms tāliem un eksotiskiem, vēderu sagatavot jau laikus.



Ir pierādīts, ka efektīvs probiotiķis, lietots dažas nedēļas pirms došanās ceļojumā, un regulāri uzņemts ceļojuma laikā, var novērst iespēju saskarties ar gremošanas problēmām vai vismaz to gaitu padarīt vieglāku un atkopšanos - ātrāku.



Meklējot savu īsto ceļabiedru, jāpievērš uzmanība, cik vērtīgs ir probiotiķis. To nosaka labo baktēriju skaits un baktēriju dažādība, ko tas satur. Tāpat jāraugās, vai konkrētais probiotiķis satur baktēriju Sacharmycess Boulardii, jo tieši tā, izrietot no dakteres teiktā, visefektīvāk cīnās ar ceļotāju caureju.

Baktēriju armija tavā vēderā

Ceļojums bieži viens ir gaidītākais brīdis gadā. Tomēr der paturēt prātā, ka brauciens ir arī samērā liels pārbaudījums gan imūnsistēmai, gan zarnu mikroflorai. Jau somu kravāšana un došanās uz lidostu vien sagādā stresu un ietekmē organisma darbību. Lidostā tevi sagaida pirmais, mūsu organismam nepierasto un svešo baktēriju vilnis, ko atstājuši ceļotāji no visas pasaules. Tātad, mūsu zarnās esošās baktērijas jau ir kaujas gatavībā. Nonākot citā valstī svešie mikrobi ir ik uz soļa, ēdiens neierasts, dienas ritms citādāks.



Zarnu traktā dzīvo aptuveni 2 kg dažādu baktēriju. Ir labās baktērijas, kas mūs aizsargā, un ir, tā saucamās, patogēnās baktērijas, kas izraisa problēmas un ir toksiskas. Par tiem 2 kg vienmēr jārūpējas, lai tās būtu līdzsvarā. Nogurums, laika zona maiņas un cittautu virtuve var izjaukt šo mikrofloras līdzsvaru un radīt gan caureju, gan aizcietējumus, krampjveidīgas sāpes vēderā, pat vemšanu, kas arī ir viens no ceļotāju caurejas simptomiem. Lielākoties pie ceļotāju caurejas vainojamas patogēnās baktērijas, tātad tas nozīmē, ka labo baktēriju armijai zarnās jābūt pietiekami spēcīgai, lai ar tām cīnītos un neļautu gūt virsroku.

Tīras rokas, tīrs ūdens

Ceļotāju caureja parasti sākas pēkšņi ceļojuma laikā vai retāk - uzreiz pēc atgriešanās mājās. Lielākoties veselība uzlabojas divu dienu laikā, un organisms pilnībā atgūstas nedēļas laikā. Drošākie un vienkāršākie ieteikumi ceļojot ir: bieži mazgāt rokas ar ziepēm, neēst augļus ar mizu, dzert fasētu ūdeni no pudelēm, arī zobu tīrīšanai izmantot pudelēs pildītu dzeramo ūdeni, ēst tikai termiski apstrādātu ēdienu un izvairīties arī no ledus kubiņiem dzērienā. Augstāks risks piedzīvot ceļotāju caureju ir tādos reģionos kā Centrālamerika, Dienvidamerika, Meksika, Āfrika, Tuvie Austrumi un Āzija. Arī tik iecienītajos Latvijas atpūtnieku galamērķos - Turcijā un Ēģiptē - saslimšanas risks arvien tiek raksturots kā augsts. Tomēr pētījumi pierāda, ka arī sekojot visām norādēm par ēdiena izvēli un higiēnas pasākumiem, ceļotāji tik un tā saskarās ar šo saslimšanu.

Līdzi arī izbraucienos pa Latviju

Līdzīgi teicienam, ka vairs nav starpības, vai izbraukumā ar ģimeni dodies uz 2 vai 7 dienām, jo mantu kalns ir vienādi liels abos gadījumos, tā droši varu teikt, ka tagad nav pat īpaši lielas starpības, vai brauc uz ārzemēm, vai ceļo 3 dienas tepat pa Latviju – vēdera darbībai abos gadījumos tas var būt zināms izaicinājums. Vismaz kādam no ģimenes locekļiem.



Pēdējā trīs dienu tūrē pa Latvijas ārēm, vienu no naktīm pavadījām teltī, pie ezera. Kā nu nakšņošana teltī bez ugunskurā ceptām desiņām! Nākamajās divās dienās pusdienas pēc labākajām ceļmalas krogu tradīcijām – ar treknākām mērcēm un vairāk gaļas nekā ikdienā ierasts. Tā kā mājās ēdam pārdomāti un veselīgi, tad šāds atvaļinājums beidzās ar vēderkreņķiem. Šī iemesla pēc ārzemju un vietējiem izbraucieniem nu jau neatņemams mūsu ģimenes draugs ir uztura bagātinātājs – probiotiķis LYL BIOTIC un LYL BIOTIC Baby Professional. Pirmais arguments, kas mani pārliecināja bija tas, ka produktos esošās baktērijas iegūtas ar inovatīvo liofilizācijas metodi, jeb izkaltētas saldējot. Tas garantē, ka baktērijas aktivizējas tikai un vienīgi sārmainajā zarnu vidē nevis pazūd pa ceļam.



LYL BIOTIC dzeram mēs, pieaugušie - tas ir laktobaktēriju, bifidobaktēriju un Saccharomyces komplekss, kas bagātināts ar prebiotiku inulīnu un cinku aminoskābju helātu formā. Inulīns atjauno mikrofloras līdzsvaru tievajā zarnā, spēcina zarnu epitēlija izturību pret nelabvēlīgām baktērijām. Savukārt cinka helāts ir īpaši nozīmīgs akūtas caurejas laikā, jo veicina ātrāku šķidruma daudzuma atjaunošanos organismā. Katra kapsula satur 11,2 biljonus aktīvo baktēriju.

Mazajiem brašuļiem (un ne tikai) ļoti ērti lietošanā ir LYL BIOTIC Baby Professional – tas ir Latvijā vienīgais augstas aktivitātes pienskābo, bifidobaktēriju un Streptococcus komplekss pilienu veidā, kas satur tik lielu baktēriju skaitu un tik plašu daudzveidību. 1 piliens suspensijas satur 1 miljardu tādu pašu baktēriju, kādas mīt cilvēka kuņģa‑zarnu traktā. Šī zelta vērtā pudelīte, kur, mainot pilienu skaitu, devu var pielāgot arī pieaugušajiem, mums ir neaizstājama jebkurā ceļojumā, jo ir nepārspējama gan efektivitātes, gan lietošanas ērtuma ziņā. Ļoti būtiski man un, domāju arī citiem, ir tas, ka LYL BIOTIC produkti nav jāuzglabā ledusskapī pat siltās vasaras dienās. Tie vienmēr var būt līdzi somā.



Lūk, tāpēc paralēli Jaunzēlandes ceļojuma plānam, nu jau kopā ar ģimenes ārstu pašreiz top arī probiotiķu uzņemšanas plāns, lai ceļojumu visi varam izbaudīt pilnībā! Ceru, ka tev ir noderējis mans pieredzes stāsts. Un novēlu gūt neaizmirstamus iespaidus un iedvesmu nākamā ceļojumā!



Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®