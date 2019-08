Ar ko kopt savu ādu ikdienā, lai nenodarītu pāri veselībai

Izvēlies maigus attīrīšanas līdzekļus ar sabalansētu pH līmeni

Ādai ir aizsargbarjera jeb skābā mantija, kas neļauj ādai kļūt sausai un aizsargā no mikrobiem. To apzīmē ar pH skalā no 1 līdz 14. Līdz 7 vide ir skāba, bet tālāk sārmaina. Cilvēka dabīgais ādas pH līmenis ir 5,4 – 5,9. Tomēr katram šis skābuma līmenis var būt atšķirīgs robežās no 3,5 līdz 6. Dermatoloģe Dr. Jūlija Melkoņane iesaka izvēlēties ādas kopšanas līdzekļus ar neitrālo pH, kas nebojā ādas virsmas pH līmeni. Ikdienā arī ieteicams izmantot šķidrās ziepes, kuru pH līmeni ražotāji var piemērot atbilstoši ādai.

Lieto ķermeņa kopšanas līdzekļus bez sulfātiem un parabēniem

Parabēni ir konservanti, ko izmanto kosmētiskajos un medicīniskajos līdzekļos, savukārt sulfāti – sērskābes sāļi. Parabēni nomāc mikroorganismu vairošanos, tādējādi pagarinot kosmētiskā līdzekļa derīguma termiņu. Reizēm parabēni un sulfāti cilvēkiem var izraisīt ādas alerģisko reakciju – alerģisko kontaktdermatītu. Biežākās alerģiskā kontaktdermatīta izpausmes ir ādas nieze, apsārtums un pietūkums kontakta vietā ar alergēnu. Lai no tā izvairītos, izvēlies ķermeņa ikdienas kopšanai produktus, kuri nesatur šīs sastāvdaļas.

Pēc mazgāšanās ieteicams lietot mitrinošu līdzekli – ķermeņa losjonu ar keramīdiem, linolēnskābi vai urea

Mitrinošu līdzekļu sastāvdaļas āda vislabāk uzņem tad, ja līdzekli uzklāj uzreiz pēc dušas uz nosusinātas ādas. Keramīdi, linolēnskābe un urea ir vielas, kas piesaista ūdeni, tādējādi mitrinot ādu (dabiskie mitrinošie aģenti) un noturīgi atjaunojot tās aizsargbarjeru. Cilvēkiem ar patoloģiski sausu ādu keramīdu un taukskābju līmenis ādā ir krietni samazināts. Tāpēc ieteicams lietot bagātīgi mitrinošus līdzekļus.