Inspekcija regulāri saņem informāciju par šiem zvaniem ar šādu aicinājumu, kam seko piedāvājums noslēgt līgumu par dažādu medicīnas pakalpojumu saņemšanu par maksu.

Vispirms pie ģimenes ārsta

Šis centrs ir Ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēta ārstniecības iestāde, kura ir tiesīga sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, tomēr inspekcija iesaka katram personīgi izvērtēt nepieciešamību atsaukties šāda veida “bezmaksas piedāvājumiem”. Tāpat inspekcija atgādina, ka ar jautājumiem par veselību vispirms jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš objektīvi izvērtēs veselības stāvokli, izlems par nepieciešamo izmeklējumu veikšanu, izrakstīs nosūtījumus pie ārstiem.

Izvēle no trim variantiem

Pieredzē ar šo poliklīniku ir dalījusies skaistumkonkursu rīkotāja Kristīne Lindenblate. “Vienu dienu saņēmu zvanu no medicīnas centra "Aurora" ar piedāvājumu, ka Rīgā dzīvojošiem iedzīvotājiem ir iespēja iziet bezmaksas medicīnas apskati. Ir trīs varianti, no kuriem var izvēlēties vienu,” feisbukā raksta Lindenblate. Proti, kauli un muskuļi, liekais svars un vai asinsrites darbība. Neko sliktu nedomādama, savā aizņemtajā darba ritmā Lindenblate piekritusi pārbaudīt veselību un izvēlējusies pirmo variantu. “Aizejot uz turieni, no manis paņēma pases datus un lūdza uzgaidīt. Blakus man sēdēja aptuveni vēl 10 cilvēki, pamatā pensionāri,” turpina Lindenblate. Iznāca jauns vīrietis, nosauca viņas vārdu un teica, lai seko.

Diagnoze bez rentgena un analīzēm

“Ieejot kabinetā, protams, viņš man nestādījās priekšā, kas viņš par dakteri, kā viņu sauc (to sapratu pēc tam). Paprasīja, kādas man sūdzības, es, protams, dāsni izstāstīju. Pēc kā viņš vēlējās apskatīt manu mugurkaulu. Uzspiežot ar pirkstiem pa mugurkaulu, neveicot rentgenu, neveicot kaula analīzes, viņš konstatēja, ka mana mugura ir ārprātīgā stāvoklī un steidzami nepieciešama ārstēšana. Nosūtīja vēl uztaisīt sirds kardiogrammu, uzkāpt uz aparāta, kas nosaka manu ūdens, tauku procentu organismā utt. (vārdu sakot, uz Herbalife stila aparāta, tikai daudz lielāka),” atceras Lindenblate.

“Uzspiežot ar pirkstiem pa mugurkaulu, viņš konstatēja, ka mana mugura ir ārprātīgā stāvoklī,” stāsta skaistumkonkursu rīkotāja Kristīne Lindenblate. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Pēc visa šī teātra atkal bija jāiet pie viņa. “Un tad sākās apstrāde... Man jāiziet trīs mēnešu veselības kurss, tad mana mugura būs ideālā stāvoklī,” solīts potenciālajai klientei.

1740 eiro 24 mēnešos

Kurss maksājot 1740 eiro, bet ja piekristu uzreiz tajā pašā dienā, tad 1390 eiro. Visu var samaksāt arī 24 mēnešu laikā, katru mēnesi šķiroties no 74 eiro (tad kopsumma būs 1776 eiro). Pirmo mēnesi var nemaksāt, bet procedūras sākt uzreiz.

“Kāpēc es visu šo rakstu, uzmaniet savus vecākus, lai viņi neiekrīt šajās lamatās. Tā jau mums pensijas niecīgas. Esiet uzmanīgi arī paši! Lai veicas!” brīdina Lindenblate. Komentāros atsaucas arī citi. Maira Ādmine: “Zinu šo kantori arī es! Tiesa, tikai telefoniski. Vienreiz piezvanīja, atteicu vizīti darba dēļ. Tak viņi zvanīja un nelika mieru man kādu mēnesi. Zvanīja parasti pēc 18.00 un tik klāstīja, ka tā ir valsts programma un viss – bezmaksas! Paldies Dievam, ka intuīcija, tā teikt, nostrādāja.”

Rajecka nepadevās

Zvanīts arī dziedātājai Olgai Rajeckai, kura jautājusi, kā iegūts viņas telefona numurs: “Izlozes kārtībā. Teicu, ka esmu jau izgājusi pārbaudes, bet viņi spieda pa visām veselības iespējamām problēmu pogām manā vecumā. Viena pārbaude par brīvu, bet pārējās par samaksu. Neuzķēros. Esiet modri.”

Firmas.lv informācija liecina, ka akciju sabiedrības "Aurora" medicīnas centrs apgrozījums pērn bija 556 717 eiro, gandrīz četras reizes vairāk nekā pirms gada. Vienlaikus uzņēmums pērn strādājis ar 69 829 eiro zaudējumiem. Patiesie labuma guvēji ir divi Baltkrievijas pilsoņi, kuri uzņēmumu kontrolē caur vairākām firmām ar juridisko adresi Kiprā. Uzņēmuma vēsturiskais nosaukums ir Nokra.