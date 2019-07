Saskaņā ar datiem no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu stacijas Rucavā, UV starojuma līmenis šonedēļ Latvijā sasniedza 6,8 punktus (maksimums ir 11.līmenis, kas tiek apzīmēts kā ekstremāls).

UV starojums ir galvenais ādas vēža izraisītājs. Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija liecina, ka ādas vēzis ieņem līderpozīciju starp visiem onkoloģijas saslimšanas veidiem Latvijā.

Bez saules aizsargkrēma – tikai agri no rīta vai pievakarē

Speciālisti aicina karstajās dienās no saules īpaši izvairīties dienas vidū – no plkst.12.00 līdz plkst.15.00. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē. Lielā karstumā mediķi neiesaka sauļoties, jo pastāv risks dabūt ne tikai saules, bet arī karstuma dūrienu.

“Bez krēma izmantošanas saulē var atrasties tik minūtes cik ir jūsu individuālā aizsardzība, ko nosaka pēc ādas fototipa. Pēc tam jūsu āda sāks palikt sārta,” stāsta skaistumkopšanas speciāliste estētiskajā kosmetoloģijā R. Kuzmina. Viņa skaidro, ka eksistē pieci ādas fototipi – īsto var palīdzēt noteikt skaistumkopšanas speciālists.

Piemēram, ja ādas pirmais fototips nozīmē, ka cilvēkam ir gaiša āda, bieži ar vasaras raibumiem, blondi vai rudi mati. Šāda āda ir ļoti jutīga pret sauli un cilvēkiem ar šādu ādas fototipu, uzturoties saulē, jālieto aizsarglīdzekļi ar maksimālo aizsardzības faktoru – SPF 50. Mūsu platuma grādos visvairāk izplatīts ir otrais fototips, kam arī raksturīga gaiša āda, blondi, tumši blondi vai brūni mati. Arī šādu cilvēku āda ir jutīga pret sauli un iedegums rodas lēni, ieteicamā aizsardzības pakāpe – SPF 25-30, bet ļoti intensīvos saules staros – līdz SPF 50.

Katram savs aizsargkrēms, nevis kopīgs visai ģimenei

“Ar saules aizsargkrēmiem ir tieši tāpat kā ar jebkuru citu kosmētisko produktu – daļa izvēlas to, ko redzējuši reklāmā vai kuru ieteikuši draugi, mazāk ir to, kuri iepriekš konsultējušies ar speciālistu par savam ādas tipam piemērotāko līdzekli,” atzīst farmaceite Agnese Ritene.

“Izvēloties saules aizsargkrēmu, būtiski ir izvēlēties arī kosmētiskā līdzekļa formu – krēms, losjons, gēls, pieniņš, putas, sprejs. Speciālisti lielākoties iesaka aptiekas kosmētiku, jo tā ir hipoalerģiska, pārbaudīta, bez kairinošām vielām, piemērota lietošanai pat maziem bērniem un zīdaiņiem. Būtiska ir pareiza saules aizsargkrēma lietošana, to uzklājot 15 min pirms došanās saulē, atjaunot vairākas reizes dienā un pēc ūdens peldes. Uzsākot sauļošanās sezonu, noteikti jāizvēlas krēms ar lielāku SPF, ja āda ir jau iesauļota, tad aizsardzības pakāpi var samazināt. Pēc sauļošanās ļoti ieteicams lietot ādu nomierinošus un atjaunojošus krēmus pēc sauļošanās vai alvejas gēlu,” stāsta farmaceite.

Turpinot tēmu par katram individuālu un piemērotu aizsargkrēmu, R. Kuzmina norāda, bērnu āda ir daudz jutīgāka un plānāka, nekā pieaugušajiem, tāpēc apdegumi rodas biežāk.

“Tiem, kuri līdz 18 gadu vecumam kaut reizi ir guvuši saules apdegumu, palielinās risks (2,5 līdz 4, 2 reizēm) saslimt ar ļaundabīgo ādas audzēju. Ādas apdegšana saulē mazam bērnam ļoti nopietni draud ar onkoloģisku saslimšanu vēlākā vecumā,” skaidro kosmetoloģe. “Jāizvēlas piemērots aizsargkrēms tieši bērnam. Bērna aizsargkrēma iedarbības spektram jābūt pēc iespējas plašākam.”