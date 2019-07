Kefīra spēks

Aukstā zupa

Visi prot veikalā nopirkt aukstās zupas burciņu, kefīra paku, sagriezt dažus gurķus, varbūt arī desu, uzvārīt olu, sakapāt un to visu sajaukt kopā. Bet pamēģiniet citādu auksto zupu. Bez etiķainajām bietēm, kartupeļiem un ar iepriekš pagatavotu zupas kefīru. Tieši tur ir tā sāls, ka sastāvdaļām uzlej virsū nevis pliku kefīru, bet tās ieliek vismaz pāris stundu iepriekš samaltā (var arī iepriekšējās dienas vakarā), kārtīgi atdzesētā kefīra smūtijā. Tātad recepte ir šāda.

Sastāvdaļas

5 ēdājiem

Zupas šķidrajai daļai

1 kg kefīra

4 vidēji lieli, stingri, nepārauguši gurķi

1 daiviņa ķiploka

Sauja diļļu, pētersīļu un koriandra

Viena neliela sīpola loki

1 tējk. mārrutku (var nelikt)

Sāls pēc garšas

Biezumiem

4 gurķi

2 buntītes redīsu

2 nelieli avokado

1 mazs kabacis

2 ēdamkarotes kvalitatīvas olīveļļas

Saišķītis diļļu

Nedaudz sāls

Pagatavošana

1. Visu, kas domāts zupas šķidrajai daļai, sasmalciniet (pirms tam, protams, nomazgājiet). Ja gurķi no pašu eko dobes vai pirkti bioloģisko produktu veikalā, var nemizot un sēklas, ja nav lielas, var neņemt ārā. Lieciet blenderī (divās kārtās, jo vienā var nesatilpt un blenderim var būt par grūtu) un samaliet vispirms ledus smalcināšanas režīmā, pēc tam smūtija gatavošanas režīmā. Pārlejiet stikla traukā, ko var aizvērt, un lieciet ledusskapī savilkties un dzesēties. Tur tam vajadzētu pastāvēt vismaz divas stundas, citādi garšaugu garšas nesavienosies un uz mēles jutīsiet to, kas vairāk dominē, piemēram, ķiploku vai koriandru. Mārrutkus var nelikt, jo redīsi no zupas “biezumiem” mazliet iedos vajadzīgo sīvumu.

2. Sagatavojiet “biezumus”. Nomizojiet gurķus, pārgrieziet gareniski uz pusēm vai četrās daļās, tad – šķēlītēs, tāpat – redīsus. Kabaci sagrieziet vairākās daļās un arī sadaliet šķēlītēs. Avokado var izdobt no pusītēm mazos gabaliņos ar tējkaroti. Dilles sīki sasmalciniet. Visu lieciet lielā bļodā un sajauciet ar olīveļļu un sāli.

3. Lejiet šķīvī atdzesēto zupas kefīru un vidū ar ēdamkaroti lieciet biezumus. Uz katru porciju – apmēram piecas lielas ēdamkarotes ar kaudzi. Ja ir vēlēšanās, var piekost klāt grauzdētu maizīti ar sviestu.

Šāda zupa ir ļoti skaista (zaļa), atspirdzinoša, viegla un piesātināta ar garšām. Ja gribas sātīgāku, var likt klāt vārītus jaunos kartupeļus, bet man patīk tieši svaigo dārzeņu kraukšķīgums un vieglums.

Kefīra smūtijs

Šo iesaka kā atslodzes, attīrīšanās un tievēšanas līdzekli, bet, manuprāt, tas vienkārši ir ļoti labs ēdiens jebkuram dienas laikam, kad gribas kaut ko vieglu un “iemānīt” sevī vairāk zaļumu, jo slinkums ilgi un pacietīgi košļāt katru spinātlapu. Recepte paredz pievienot ābolu, bet man negaršo kefīra salikums ar saldu, tāpēc lieku tikai zaļumus. Un, godīgi sakot, kefīra vietā izmantoju pašraudzētu rūgušpienu no nepasterizēta piena.

Sastāvdaļas

2 lielajām glāzēm

½ kg rūgušpiena vai kefīra

Sauja (liela) diļļu

1 gurķis

1 daiviņa ķiploka

Sauja (liela) spinātu

1 ābols

Pagatavošana

Visu nomazgā, ja no lielveikaliem, tad arī nomizo, sagriež mazākos gabalos, liek benderī, sākumā samaļ ledus smalcināšanas režīmā, pēc tam – smūtija gatavošanas režīmā, salej glāzēs un dzer.

Lai būtu atspirdzinošāks, ir labi visus produktus iepriekš pāris stundu ledusskapī atdzesēt vai pat izmantot kaut ko saldētu. Ja liek ābolu, tad var pievienot arī kaut ko skābenu, piemēram, kādu ēdamkaroti citrona sulas vai saldētus rabarberus. Un, ja grib vēl arī sātīgāku, var iemalt avokado.

Kefīra spēks

Satur viegli sagremojamas olbaltumvielas

Pilns ar labajām baktērijām, kas uzlabo gremošanu

Satur folijskābi un B grupas vitamīnus

Veicina organisma attīrīšanos no toksīniem

Stiprina imūnsistēmu

Palīdz atjaunot zarnās baktēriju līdzsvaru pēc antibiotiku lietošanas

Palīdz atveseļot ādu pēc apdegumiem

Palīdz pieveikt alerģijas

Samazina asinsspiedienu

Palīdz stiprināt kaulus

Palīdz cīnīties ar mazasinību

Palīdz attālināt citas grūtas slimības