Kā es nonācu līdz skaistam iedegumam un mirdzumam sejā!

Pasaules slavenības atzīst – tas ir brīnums!

Liels bija mans pārsteigums, kad dermatoloģe iepazīstināja ar astaksantīnu. Jā, zinu, vārds mazliet sarežģīts, bet slēpj sevī brīnumu lietas! Nebiju domājusi, ka tikai vēlme sauļoties aizvedīs mani pie nozīmīgiem atklājumiem, kā iegūt ne tikai skaistu iedegumu, bet pat mazināt krunciņas un būtiski uzlabot ādas elastību un tās izskatu.

Par visu pēc kārtas. Pirmkārt jāpaskaidro, ka astaksantīns ir jaudīgākais zinātnei zināmais antioksidants. To iegūst no vienšūnu mikroaļģēm, un tas ir tīrākais no dabā zināmajiem antioksidantiem, turklāt tā iegūšana no mikroaļģēm atzīta par videi vissaudzīgāko. Pasaulē dabiskais astaksantīns un tā efektivitāte zināma jau sen, īpaši Āzijas valstīs. Lielāku atpazīstamību un savu uzvaras gājienu tas uzsāka pēc tam, kad to pēc Opras Vinfrijas sarunu šova par izcilu pretnovecošanās brīnumlīdzekli atzina vairākas zvaigznes, kā Gvineta Paltrova un Madonna.

Astaksantīna brīnumainās spējas slēpjas tajā, ka tas ir spēcīgs antioksidants un pasargā šūnas no bojājuma, ko izraisa nestabilās molekulas jeb brīvie radikāļi. Ja runājam par ādas novecošanos (un ne tikai), tad viens no lielākajiem biediem ir tieši brīvie radikāļi, ko rada arī UV starojums. Pēc būtības brīvie radikāļi ir normāli organisma darbības blakusprodukti, un parasti organisms tos saražo tādā daudzumā, ar kuru pats tiek galā. Tomēr tiklīdz pieslēdzas ikdienas stress, medikamenti, gaisa piesārņojums, jā, arī paaugstināta fiziskā slodze, brīvie radikāļi rodas pārāk daudz, organisms piedzīvo oksidatīvo stresu, un rezultāts redzams arī sejas ādā, kas vairs nav tik starojoša un veselīga. Lūk, tieši šeit palīgā nāk antioksidanti, kuru uzdevums ir neitralizēt brīvos radikāļus.

Foto: Publicitātes foto

Pasargā ādu no UV stariem – no iekšpuses

Runājot par sauļošanos un astaksantīnu - antioksidanti tiek uzskatīti par iekšķīgu saules aizsarglīdzekli, jo āda, kurā ir normāls antioksidantu līmenis, spēj neitralizēt aktīvās skābekļa molekulas. Izdzirdot vārdu antioksidants, iespējams, pirmie prātā nāk C un E vitamīns. Varbūt vienkārši izdzert glāzi svaigi spiestas apelsīnu sulas? Ar to vis nebūs gana – pat sarkanā paprika satur trīs reižu vairāk C vitamīna nekā apelsīns. Savukārt astaksantīna spēku pierāda skaitļi - tas ir 65 reizes spēcīgāks par C vitamīnu un 14 reizes spēcīgāks par vitamīnu E, 54 reizes spēcīgāks par beta karotīnu un 50 reižu spēcīgāks par mākslīgi radīto astaksantīnu.

Pateicoties astaksantīnam, āda daudz vairāk spēj sevī paturēt mitrumu, kas tiek zaudēts sauļojoties, un tiek atjaunotas šūnas struktūras. Kad zināmā vecumā par vēl vienu sauļošanās blakusparādību kļūst pigmenta laukumi, arī tad astaksantīns ir uzticams sabiedrotais, jo novērš melanīna pārprodukciju un oksidēšanos, tādējādi mazinot arī pigmentācijas laukumu rašanos. Lietojot astaksantīnu, notiek tieši tas, ko sagaidām – efektīvo sastāvdaļu kokteilis iedegumu padara vienmērīgāku un toni – daudz skaistāku un pat noturīgāku.

Pierādīts – samazina krunciņas

Pateicoties astaksantīna spējai pasargāt ādu no brīvo radikāļu kaitīgās ietekmes, tas būtiski uzlabo visu ādas slāņu stāvokli – sākot no ādas virsējā, visiem redzamā slāņa, līdz dziļajiem slāņiem, kur jaunās ādas šūnas vēl tikai veidojas. Zinātniski pamatots ir fakts, ka dabiskais astaksantīns mazina krunciņu veidošanos, jo veicina kolagēna šķiedru atjaunošanos. Tieši kolagēns ir tas, kas nodrošina gludu, tvirtu, veselīgu ādu. UV stari un dažādi ārējās vides kaitīgie apstākļi, kā gaisa piesārņojums, bojā kolagēna šķiedru smalko tīklojumu. Astaksantīns vājina reaktīvo skābekļa molekulu iedarbību, un kolagēns saglabā spēju atbilstoši atjaunoties. Pētījumos apstiprināts, ka dabiskā astaksantīna lietošana spēj samazināt jau esošu mazu un pat lielu krunciņu dziļumu (Tominaga K et al., Cosmetic benefits of astaxanthinon human subjects. Acta Biochim Pol. 2012;59(1):43-7.).

Foto: Publicitātes foto

Pirmie rezultāti jau drīz

Latvijā vienīgais dabīgā astaksantīna avots spēcīgajā 4mg devā ir uztura bagātinātājs LYL ASTAXANthin. Lietoju LYL ASTAXANthin kapsulas tikai otro nedēļu, bet jau redzu pirmos rezultātus. Atvaļinājums vēl nav sācies, bet sejas āda izskatās ‘pamodusies’, pazudušas noguruma pazīmes, ādas krāsa kļuvusi veselīgāka. Raugoties spogulī un priecājoties par panākumiem, pieķeru sevi pie domas, ka, iespējams, pēc tik īsa astaksantīna lietošanas laika redzu to, ko vēlos redzēt. Pati būtu kritiska, ja vien to nepamanītu arī mani kolēģi, kuri nu jau vairs ne tikai nopēta, bet arī visai tieši jautā, kas noticis, kas mainījies, ko es ēdu vai dzeru, ka mana seja burtiski staro: “Vai esi iemīlējusies?” Jā, esmu gan iemīlējusies - savā jaunajā atklājumā un manāmi skaistākā sejas ādā.

Vēl kāds būtisks faktors. Bieži manam jutīgajam kuņģim ir ko teikt par kapsulām – pēc to norīšanas nereti rodas diskomforta sajūta. LYL ASTAXANthin pildīts Capsugel® augu izcelsmes kapsulās. Tā piemērotību veģetāriešu un vegānu uzturam apstiprina Košera, Veģetāriešu sabiedrības un Vegānu sertifikāti.

LYL ASTAXANthin nopērkams Latvijas aptiekās un www.well24.eu.

Plašāka informācija: www.lyl-astaxan.com

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.



Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®