Uzskata, ka vielmaiņa ir iedzimta. Vai nu tev paveicies ar labu vielmaiņu, vai ciet no sliktas – tur neko nevar mainīt. Taču tā vis nav. Vielmaiņa nav kā akmenī iecirsta. Un pārmaiņas nenozīmē kaut ko drastisku, piemēram, uz visu atlikušo mūžu izslēgt no uztura savus iecienītākos ēdienus, kamēr pārējā ģimene un draugi bauda dzīvi un ēd visu, ko vien vēlas. Noslēpums, ko esmu atklājis savā gadiem ilgajā klīniskajā praksē un pētījumos, ir pavisam vienkāršs – ir jāattīra aknas, lai tās varētu labāk sadedzināt taukus.

Aknas ir vissmagākais iekšējais orgāns un lielākais dziedzeris mūsu organismā. Tās ir spēcīga mašīna, kas darbojas kā filtrs, lai izvadītu toksīnus, piedalītos gremošanas procesos, regulētu hormonus un cukura līmeni asinīs.

Aknas ir atbildīgas par visa ēdiena pārstrādi, ko uzņemam, un tās kalpo arī kā pieliekamais, kurā noglabātas rezerves. Viss uzņemtais, kas nav nepieciešams šodien, – uzturvielas: vitamīni, minerālvielas un citi savienojumi, kas vajadzīgi, lai aknas optimāli darbotos, un “degviela”, ko iegūstam no galvenajiem kaloriju avotiem – taukiem un ogļhidrātiem, – tas viss šajā pieliekamajā tiek uzkrāts vēlākam laikam. Šādi uzkrājumi ir nepieciešami, jo mēs nekad neuzņemam pilnīgi visu no tā, kas konkrētajā dienā vajadzīgs.

Veselas aknas noglabā papildu enerģiju un izdala to brīžos, kad tā ir nepieciešama. Ja aknas ir neveselas, organismam ir tendence uzkrāt “degvielu” tauku veidā, īpaši vēdera rajonā, un cilvēks vairs nespēj izmantot uzturvielas, lai dedzinātu taukus. Tas nozīmē, ka tad nav nekādas atšķirības, kuru diētu ievēro vai cik smagi nopūlas, – zaudēt svaru ir gandrīz neiespējami.

Aknas saglabā enerģiju divos veidos – kā glikogēnu un kā triglicerīdus.

Triglicerīdi ir primārais noglabātās enerģijas veids. Aknas spēj tos izveidot praktiski no jebkā – no ogļhidrātiem, taukiem, ketoniem un pat alkohola.

Glikogēns ir prasīgāks. To var izveidot tikai no ogļhidrātiem, un tas satur daudz mazāk enerģijas. Taču tam ir savas priekšrocības pār triglicerīdiem – enerģija, kas ir uzglabāta glikogēna veidā, ir tūlīt pieejama. Kad aknās ir nedaudz glikogēna, kas palīdz “piešaut uguni”, tad triglicerīdus var vieglāk izmantot kā degvielu. Ja aknas ir pārpildītas ar triglicerīdiem, tad glikogēnam tajās vairs nav vietas, un bez glikogēna triglicerīdus ir grūti sadedzināt un pārvērst enerģijā. Kad šādās pārblīvētās aknās “nāk iekšā” nākamā enerģijas deva no beidzamās maltītes, vienīgais, ko tās var darīt, – krāt vēl vairāk triglicerīdu vai sūtīt esošo enerģijas daudzumu uz ķermeņa tauku rezervēm.

Lūk, kas rada lēnu vielmaiņu – tik pārpildītas aknas, kas tās vairs nespēj īslaicīgi uzglabāt enerģiju.

Restartējiet aknu darbību

Neskaitāmās diētās mums ir ieteikts ēst “labos” produktus un atturēties no “sliktajiem”. Katra diena, šķiet, sākas ar jaunu zinātnes izteikumu vilni, kurš noskalo iepriekšējos apgalvojumus par to, kā vajadzētu ēst. Patiesībā tauki, ogļhidrāti un ketoni visi kopā darbojas kā enerģija. Veselas aknas var vai nu uzkrāt “degvielu”, vai to sadedzināt. Neveselas aknas var tikai uzkrāt. Labās ziņas ir tādas, ka jūs varat sadziedēt aknas tikai pāris nedēļu laikā – nav vajadzīgi ne mēneši, ne gadi.

Kā ārsts, kas specializējies hormonu līdzsvara atjaunošanā un strādā ar diabēta slimniekiem, nonācu pie idejas, ka veids, kā uzlabot veselību, ir atslodze un badošanās, tikai maigākā variantā. Izlasīju 2011. gadā veiktu pētījumu, kurā piedalījās cilvēki ar progresējošu diabētu. Viņi izārstējās, kad astoņas nedēļas bija ievērojuši diētu, kurā drīkstēja uzņemt 600 kcal dienā. Pētījuma dalībnieku uzturs sastāvēja tikai no šķidras pārtikas. 1 Asins analīzes un datortomogrāfijas rezultāti liecināja, ka šo cilvēku aizkuņģa dziedzeris bija pilnībā sadziedēts un spēja atkal normāli ražot insulīnu. Pētījumā iesaistītajiem cilvēkiem vairs nevajadzēja lietot medikamentus. Izrādījās – kad viņu aknas bija atbrīvojušās no vecajiem tauku uzkrājumiem, arī diabēta vairs nebija.

Tas bija milzīgs atklājums. Pētījuma dati parādīja, ka aizkuņģa dziedzeris ir tikai daļa no bildes. Milzīga loma ir arī aknām, un tām ir apbrīnojamas spējas sadziedēt organismu.

Kad biju izlasījis visus saistītos pētījumus, kurus varēju atrast, es ar saviem pacientiem izmēģināju šādu stratēģiju. Trīs šķidro maltīšu vietā devu viņiem divas un vienā ēdienreizē atstāju veselīgu maltīti ar nesasmalcinātiem produktiem.

Rezultāti bija iespaidīgi. Es apskatīju savus pacientus ik pēc divām nedēļām un redzēju, ka daudziem diabēta remisija iestājās jau daudz ātrāk par astoņām nedēļām.

Mūsu klīnikā ir reģistrēti neskaitāmi gadījumi, kad cilvēkiem diabēts vairs nav aktīvā formā un viņi ir pārtraukuši lietot jebkādas zāles, turklāt arī pēc vairākiem gadiem saglabājuši labu veselību.

Gandrīz visiem pacientiem, ar kuriem strādājām, bija taukaino aknu sindroms. Kad aknas tiek pārslogotas ar lielu cukura daudzumu, organismā no tā tiek veidotas tauku rezerves. Tāpēc var rasties potenciāli bīstama iekaisuma atbildes reakcija, ko saista ar sirds slimībām un dažiem vēža veidiem. Jauni pētījumi liek domāt, ka taukainās aknas nav tikai svara pieauguma sekas – tās var būt arī svara pieauguma cēlonis. Lai atgūtu veselīgas ķermeņa aprises un labu veselību kopumā, cilvēkam ir jāizārstējas no taukaino aknu sindroma. Un uztura pieeja, kādu es izmantoju saviem pacientiem, nudien darīja brīnumus. Ar šo programmu mums izdevās daudziem cilvēkiem ne tikai novērst diabētu, bet arī samazināt paaugstinātu asinsspiedienu, augstu holesterīna līmeni un uzlabot autoimūnus stāvokļus.

Es pamanīju, ka tad, kad bija uzlabojušās aknu funkcijas, svars zuda pavisam dabīgi un pārsvarā – no vidukļa zonas. Bieži tas bija vienīgais solis, ko cilvēkiem vajadzēja spert, lai atgūtu veselību.

No šīs pieredzes es izveidoju 28 dienu programmu, kas piedāvā veselīgā daudzumā uzņemt olbaltumvielas, šķiedrvielas, vitamīnus un minerālvielas, kā arī citas augu uzturvielas aknu darbības atbalstam. Lai novērstu uzturvielu deficītu un aknas joprojām būtu “ieinteresētas” atbrīvoties no saviem tauku uzkrājumiem, programma paredz atbilstošu enerģijas daudzumu uzņemt no ogļhidrātiem un no taukiem.

Jau tikai pēc četrām nedēļām var atkal ēst samērīgi un veselīgi un bez īpašas piepūles uzturēt savu svaru. Daudzi cilvēki atklāj, ka viņiem vairs nav nepieciešami tik lieli uztura ierobežojumi kā iepriekš, un viņi joprojām var baudīt ieguvumus, kādus sniedz labi strādājošas aknas.

Kad aknu darbība ir uzlabojusies, var novērot arī papildu labumus, piemēram, mazāku vēlmi pēc našķiem, stabilu enerģijas līmeni, mazāku šķidruma aizturi un labāku gremošanu.

Ēdiet vienkāršus produktus pareizajās attiecībās un atbilstošā dienas laikā, un jūs restartēsiet savu vielmaiņu un atbrīvosieties no augsta triglicerīdu līmeņa.

Dienas plāns izskatās šādi: viens smūtijs brokastīs, otrs smūtijs pusdienās un vienas parastas vakariņas, kā arī uzkodas, ja nepieciešams.