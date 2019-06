“Operācija tika veikta nepilnus divus gadus vecam bērnam, kuram viena no smadzeņu puslodēm ir neglābjami bojāta un rada epilepsiju, turklāt traucē veselajai smadzeņu puslodei normāli funkcionēt. Lai bērna veselības stāvoklis uzlabotos, bija nepieciešams slimo smadzeņu puslodi nodalīt no veselās, tādā veidā novēršot epilepsijas lēkmes un veicinot veselās smadzeņu puslodes darbības uzlabojumus,” skaidro bērnu neirologs dr.Jurģis Strautmanis, uzsverot, ka šī ir viena no sarežģītākajām operācijām neiroķirurģijā.

Foto: Foto: prof. Bertil Rydenhag (no kreisās) un dr. Wehbe Bassel Yaacoub.

Hemisferotomijas operācijas ir ļoti rets operācijas veids, ko nepieciešams veikt ne biežāk kā vienu reizi divos gados. Svarīgi, ka šādas operācijas veic bērna agrīnā vecumā.

Unikālo operāciju veica BKUS neiroķirurgs Wehbe Bassel Yaacoub, profesors Bertil Rydenhag (Sahlgrenska University Hospital, Geteborga), anesteziologs - reanimatologs Aleksejs Mihejevs, anestēzijas māsa Aija Klekmane, operāciju māsas Karīna Brunovska un Egita Kvetkovska.

“Bērnu slimnīcā strādā izcili ārsti, kuri vēlas un var nodrošināt mūsu bērniem pasaules līmeņa ārstniecību! Domāju, ka lielai daļai ziedotāju tieši mūsu ārstu darbs ir motivācija atbalstīt Bērnu slimnīcu, jo katru gadu kopā izdodas palīdzēt daudziem bērniem atgūt veselību tepat Latvijā. Arī sajā reizē, pateicoties ziedotājiem un mūsu ārstiem, bērns visu nepieciešamo varēja saņemt Bērnu slimnīcā un pēc palīdzības nebija jādodas ārpus Latvijas. Pagājušajā gadā Bērnu slimnīcas fonds izlietoja aptuveni 100 000 eiro, lai mūsu pacientiem nodrošinātu dažādas operācijas tepat Bērnu slimnīcā, un arī turpmāk šī būs viena no mūsu prioritātēm, rūpējoties par bērnu veselību Latvijā,” Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.