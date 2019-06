Puisis guvis plašu, plēstu brūci kakla un krūškurvja rajonā, traumējot maģistrālos asinsvadus. Viņš zaudēja daudz asiņu.

Neatliekamās palīdzības dienests uzsver - situācija bija patiešām nopietna. Uz notikuma vietu nekavējoties tika nosūtītas divas mediķu brigādes, bet, kamēr palīdzība bija ceļā, asiņošanu ar spiedošo pārsēju centās apturēt līdzās esošie draugi. Uz vietas strādājot veselai mediķu komandai, tostarp arī ārsta speciālista brigādei, kas uz notikuma vietu dodas vien īpaši sarežģītās situācijās, pacienta stāvoklis tika stabilizēts, lai jaunieti veiksmīgi varētu nogādāt slimnīcā.

"Mūsu mediķu ikdienā kritisku izsaukumu nav mazums. Bieži pēc tiem mūsu mediķi prāto: "Nez, kā pacientam klājas, kā norit atveseļošanās?". Par to, ka viss labi, dažkārt uzzinām no vēstulēm, kurās pats pacients vai viņa tuvinieki saka paldies mediķiem. Arī no jaunā puiša mammas, kuras dēls guva smagu traumu, traucoties ar BMX velosipēdu, nupat saņēmām ziņu: "Milzu paldies tām divām NMP brigādēm, kuru profesionālā rīcība turpmāk dēlam ļaus svinēt dzimšanas dienu divas reizes gadā. PROFESIONALITĀTE, ĀTRUMS, SADARBĪBA - IZCILI!" - "Facebook" raksta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

"#GlābjotDzīvības mēs darīsim visu iespējamo un neiespējamo, lai palīdzētu! Šoreiz paldies Rīgas 143.brigādei un 199.ārsta speciālista brigādei, kā arī puiša draugiem, kuri sniedza pirmo palīdzību, apturot asiņošanu, līdz mediķu ierašanās brīdim!, - izceļ mediķi.