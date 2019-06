Mammu, es gribu būt gudrs! Vai bērna spējas un sekmes nosaka DNS?

Nu es esmu trejmeitiņu māmiņa un “krustmāte Lienīte” ķipariem, kas pēc šīs vasaras uzsāks savas pirmās skolas gaitas. Un atzīšos, ar strādāšu ne vienmēr var panākt labāko rezultātu.

Tas tad nu arī bija iemesls, kāpēc sāku interesēties un meklēt informāciju, kā mazajiem atvieglot informācijas uzņemšanas procesu un palīdzēt apgūt zinības. Iedziļinoties šo jautājumu analizējošos rakstos un pētījumos, nonācu pie secinājuma, ka bērna spēju sakarā nozīmīgs ir uzturs un vitamīnu kopums, ko bērns uzņem, vai tieši pretēji neuzņem, ikdienā. Bez tam runa iet nevis par sezonāla rakstura darbību, bet gan visa gada garumā.

Skolas gaitas nav iedomājas bez Omega 3

Balstoties uz zinātniskiem faktiem, speciālisti apstiprina, ka papildus uzņemot Omega 3 taukskābes, bērniem var uzlaboties atmiņa un koncentrēšanās spējas. Tas notiek pateicoties tam, ka Omega 3 sekmē smadzeņu asins apgādi. Omega 3 trūkums organismā tiek arī saistīts arī mazuļa nomāktību, niķīgumu un garastāvokļa svārstībām. Un kā gan bērns varētu vēlēties apgūt kaut ko jaunu, ja pats jūtas slikti? Šo, pētījumos rasto apgalvojumu, apliecina arī pierādījums, ka Omega 3 taukskābju deficīts visvairāk ir novērots tieši hiperaktīviem bērniem. Un tādi mūsdienās nav retums.

Pētījumi pierāda arī to, ka Omega 3 pozitīvi ietekmē bērna prāta funkcijas – tās regulāri uzņemot, bērnam ir vieglāk apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi, atmiņa veidojas noturīgāka un nervu sistēma var stabilizēties.

Oksfordas skolās veiktie zinātniskie pētījumi pierādīja, ka bērni, kas uzturā uzņem Omega 3 taukskābes, sasniedz daudz augstākus rezultātus mācībās, aktīvāk piedalās skolas sabiedriskajās aktivitātēs un gūst panākumus dažādās olimpiādēs, salīdzinot ar tiem bērniem, kuru vecāki nav pievērsuši uzmanību un bagātinājuši lolojumu uzturu ar Omega 3.

Krila eļļa - Omega 3 pilnīgākajā formā

Vadoties pēc šīs pētījumos sniegtās informācijas un spēcīgās saites starp Omega 3 taukskābēm un mazuļu smadzeņu funkcijām, savā ikdienā to stāstu manu audzināmo vecākiem, cenšoties vērst viņu uzmanību tam, cik svarīgs ir pilnvērtīgs un saplānots bērna uzturs. Un cik neiedomājams tas ir bez Omega 3 taukskābēm. Apzinos to, ka zivis mēdz būt audzētas mākslīgi, piebarojot ar antibiotikām, vai zvejotas jūrās, kur ūdens ir piesārņots. Tāpēc neaizraujos ar zivju iegādi. Savām meitām par efektīvāko alternatīvu Omega 3 uzņemšanai esmu izvēlējusies pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life® uztura bagātinātāju LYL Krila eļļa KID. Šo produktu iesaku arī savu audzināmo ķiparu vecākiem piebilstot, ka pat, ja mazais dzīvojas pie omītes un ik dienu mielojas ar pašmāju dārzā audzētiem dārzeņiem un ogām, reti kurā ģimenē sanāk ēst zivis tādā daudzumā un biežumā, lai uzņemtu arī vasarā nepieciešamo Omega 3 taukskābju daudzumu.

Jūnijā LYL Krila eļļa KID ar -40% atlaidi par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

LYL Krila eļļa KID ir dabīgi iegūta Omega 3 no Antarktiskais krila, papildināta ar vitamīniem A, C, D3 un E. Vienā iepakojumā ir 30 krila eļļas želejas lācīši ar dabīgu ābolu, apelsīnu un aveņu garšu. Bērni tos atzīst par gardiem, vecāki – organismam vērtīgiem. Un, pats galvenais ir tas, ka produkts nesatur ģenētiski modificētus produktus un krāsvielas.

Mēs visi mazo brīnumu vecāki vēlamies, lai mūsu bērni ir labākie, gudrākie, dzīvespriecīgākie, un pats galvenais – veseli un laimīgi. Un lai šo realizētu, palīgā varam ņemt aptiekas plauktos atrodamo LYL Krila eļļa KID.

