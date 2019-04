Pieaugot gaisa temperatūrai, strauji palielinās arī ērču aktivitāte

SPKC ikgadus, līdzīgi kā citviet Eiropā, veic ērču pārnēsāto infekcijas slimību radītā apdraudējuma monitoringu, tai skaitā veicot arī novērojumus dabā, lai noteiktu ērču slimību pārnesēju, ērču izplatības, aktivitātes un inficētības izmaiņas, un brīdinātu iedzīvotājus par situāciju ērču pārnesto slimību dabas perēkļos.

2019. gada pavasarī, siltākās dienās pēc sniega segas nokušanas jau bija novērota neliela ērču aktivitāte, un pēdējās dienās, gaisa temperatūrai paaugstinoties virs 5°C, vērojama vidēja ērču aktivitāte, no 15 līdz 20 ērcēm uz monitoringa maršruta km. Temperatūrai vēl pieaugot, ērču aktivitāte strauji palielināsies.

Kā pasargāt sevi no ērces piesūkšanās?

Izvēlēties gaišu apģērbu, uz kura ērces ir labāk saskatāmas;

Pastaigas laikā ik pa brīdim apskatīt apģērbu, vai uz tā nav ērces;

Pēc pastaigas rūpīgi pārbaudīt ne tikai apģērbu, bet arī visu ķermeni;

Izvēlēties piemērotus apavus, jo ērces visbiežāk nokļūst uz garāmejošu cilvēku apaviem;

Parūpēties, lai apģērba piedurknes, apkakle un bikšu gali būtu pietiekami noslēgti, lai zem apģērba nepakļūtu ērces.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš garai zālei, kurā varētu uzturēties ērces. Svarīgi ir arī pārbaudīt mājdzīvniekus, vai tiem nav piesūkušās ērces un jāatceras, ka ērces var pārnest ar mājās atnestiem zariem.

Kā rīkoties, ja ērce piesūkusies?



Ja tomēr ērce ir piesūkusies, tad tā ir jānoņem pēc iespējas ātrāk, taču ievērojot drošības pasākumus. Ērces noņemšana ir jāveic piesardzīgi, jo saspiežot ērces ķermeni, koduma brūcē var iekļūt tās iekšējais saturs, tādējādi palielinot iespējamību saslimt ar kādu no ērču pārnēsātajām slimībām.



Pirms ērces noņemšanas var dezinficēt ādas laukumu ap ērces piesūkšanās vietu. Izvilkšanai var izmantot smailu pinceti, ar ko satvert ērces snuķīti pēc iespējas tuvāk ādai un ar lēnu apļveida kustību izvelk ērci ārā. Taču gadījumā, ja nav pieejama pincete, tad ērci var noņemt ar izturīgu diegu, apsienot to ap ērces snuķīti un velkot to aiz diega galiem. Ērci pēc izraušanas ievietojiet spirtā, slēgtā konteinerī/maisiņā vai noskalojiet tualetē. Pēc ērces izņemšanas, koduma vietu dezinficē un nomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm.



Pēc ērces piesūkšanās ieteicams izvairīties no saaukstēšanās, alkohola lietošanas, pārmērīgas sauļošanās un intensīvas fiziskās slodzes.

Epidemiologi atgādina, ka vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai pret ērču encefalītu, bet nepasargā no citām ērču pārnēsātām slimībām, piemēram, Laimas boreliozi jeb „Laimas slimību” un ērlihiozi.