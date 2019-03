Kā informēja uzņēmumā, pēdējo dienu laikā vairākos plašsaziņas līdzekļos ir publiskota sagrozīta un nepatiesa informācija par pretvēža zāļu "Rigvir" sastāvu un drošumu, kas var maldināt pacientus, bet "Rigvir grupa" uzsver, ka zāles ir drošas, un nav pamata apšaubīt to terapeitisko efektivitāti.

"Šobrīd atturamies komentēt Lielbritānijas laboratorijas rezultātus, tā kā ir atšķirīgas testu metodes un pārbaude par šo turpinās. Bet jebkurā gadījumā rezultāti nav tādi, kas varētu apdraudēt pacientu drošumu. Un viennozīmīgi var apgalvot, ka "Rigvir" pudelītēs ir "ECHO-7" vīruss," skaidroja Jučkoviča.

Vienlaikus viņa sacīja, ka nav skaidrs, par kuriem paraugiem ir runa aktuālajās mediju ziņās, jo uzņēmumam neesot bijusi "normāla iespēja" iepazīties ar visu izplatīto informāciju, tomēr esot zināms, ka vairāki no "Rigvir" paraugiem nosūtīti Lielbritānijas laboratorijai.

Vienlaikus, runājot par Zāļu valsts aģentūras (ZVA) pārbaudēm, "Rigvir grupa" uzsver, ka tādas notiek regulāri gan no ražotāja, gan no kontrolējošo institūciju puses, un tā ir normāla prakse. "Līdz šim nav tikuši konstatēti nekādi ārkārtas apstākļi, kas saistīti ar riskiem sabiedrības drošībai un veselībai," piebilda uzņēmumā.

Arī Jučkoviča norādīja, ka "Rigvir" ražošanas procesā ir vairākpakāpju pārbaudes, kurās piedalās gan medikamenta reģistrācijas apliecības īpašnieks SIA "Latima", gan gala produkta ražotājs, gan atsevišķos gadījumos arī valsts iestādes, piemēram, Veselības inspekcija un Zāļu valsts aģentūra.

Pēc Jučkovičas paustā, visos zāļu pārbaudes gadījumos visas šaubas tiek tulkotas par labu pacientiem. "Ir bijuši gadījumi, kad zāles nav tikušas laistas apgrozībā dēļ neatbilstībām specifikācijām, un tas atbilst ikvienam ražošanas procesam, kad ir noteikts procents ar produktu, kas tiek brāķēts drošības sistēmas ietvaros," teica "Rigvir grupas" izpilddirektore.

Kā iepriekš vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "de facto", "Rigvir" neatkarīgā pārbaudē secināts, ka vīruss, kam būtu jācīnās ar vēža šūnām, šķidrumā ir daudz mazākā apjomā, nekā apsolījis ražotājs. ZVA pasūtītā pārbaude veikta neatkarīgā laboratorijā Lielbritānijā.

ZVA zāļu ekspertīzes laboratorijas vadītāja vietnieks Guntars Kaspars pārbaudē atklāto salīdzinājis ar situāciju, kad, pērkot citronu sulu, tiek pārdots ūdens ar citrona grašu.

"Rigvir" partija, no kuras bija paraugs testēšanai, izņemta no apgrozījuma, taču pašu pārbaudi medikamenta ražotājs - biotehnoloģiju farmācijas uzņēmums "Rigvir grupa" - apšaubīja. Lai pārliecinātos, ka negatīvais rezultāts nebija nejaušs, ZVA nosūtījusi uz britu laboratoriju paraugus no vēl trīs dažādām "Rigvir" partijām.

Kaspars raidījumam teica, ka ir komersanti, ka uzreiz piekrīt pārbaužu rezultātiem un meklē neatbilstību cēloņus, bet ir arī komersanti, kas apstrīd pārbaužu rezultātus. "Tad mēs atkal ņemam papildus sērijas [jaunām pārbaudēm]," skaidroja Kaspars.

LTV ziņoja, ka atbilde par papildu paraugu testiem būs zināma marta beigās. Ja visiem trīs paraugiem rezultāti būs tikpat slikti kā pirmajā posmā, medikamentam draud aizliegums tos pārdod Latvijā un izslēgšana no kompensējamo medikamentu saraksta.

LETA jau rakstīja, ka "Rigvir grupa" šonedēļ paziņoja, ka pati pēc savas iniciatīvas pieņēmusi "stratēģisku lēmumu uz nenoteiktu laiku apturēt nacionālajā reģistrācijas procedūrā reģistrēto zāļu "Rigvir" izplatīšanu Latvijas teritorijā tās nerentabilitātes dēļ".

"Rigvir grupa" uzņēmumu izpilddirektore Kristīne Jučkoviča raidījumam situāciju komentējusi, sakot, ka marta beigās kopā ar ZVA jautājums tiks risināts. Par sabiedrības veselību neesot jāuztraucas arī tad, ja pārbaudēs konstatētais būtu patiess. Uzņēmums gan tam nepiekrīt.

Medikamenta "Rigvir" iedarbība apšaubīta arī iepriekš, tostarp profesionālu ārstu, arī onkologu, organizācijas aicinājušas anulēt tā reģistrāciju valsts zāļu reģistrā.