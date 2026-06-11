Lielajā Stropu ezerā ielaists 32 000 līdaku mazuļu
Vairākus gadus Daugavpils valstspilsētas pašvaldība īsteno Zivju resursu saglabāšanas un pavairošanas programmu. Tās ietvaros jūnija sākumā Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti ielaiduši Lielajā Stropu ezerā 32 000 līdaku mazuļu ar vidējo svaru no līdz 30 gramiem.
Zivju resursu atjaunošanas programmai ir nozīmīga loma Lielā Stropu ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Ikgadējie pilsētas ūdenstilpju pētījumi ļauj precīzi noteikt, kuras zivju sugas un kādā daudzumā jāatjauno konkrētajā periodā. Sistemātiskās atjaunošanas rezultātā pilsētas ūdenstilpju ekosistēma kļūst arvien daudzveidīgāka un kvalitatīvāka, vēstī pašvaldībā.
Lielais Stropu ezers ir viena no iecienītākajām atpūtas un makšķerēšanas vietām Daugavpilī. Regulāra zivju resursu papildināšana palīdz saglabāt ūdenstilpes bioloģisko daudzveidību un uzlabo zivju populāciju.
Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldē atgādina, ka visā Lielajā Stropu ezerā nepieciešama makšķerēšanas licence, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kur makšķerēšana atļauta bez licences iegādes. Plašāka informācija par licences iegādi un maksas atvieglojumiem pieejama ŠEIT.