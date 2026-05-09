VIDEO: Igaunijā iemūžināta dramatiska āpša tikšanās ar lūsi
Igaunim Kalmeram Lepehu izdevies iemūžināt ļoti neparastus kadrus mežā - viņš nofilmējis kā āpsim no mugurpuses pielavās lūsis.
Dramatiskajā video redzams, ka āpsis netālu no savas migas aposta gaisu, kad viņam klāt piezogas plēsējs. Turpmākajos kadros manāms, kā abi dzīvnieki stājas viens otram pretī - kamēr āpsis sabožas lielāks, cenšoties aizbaidīt lūsi, plēsējs rotaļīgi viņā nolūkojas un pat kādā brīdī cenšas ielīst āpša migā.
"Neticami kadri," pauž Ilmārs. "Kas notika tālāk? Es vēlos redzēt otro sēriju!" norāda Migu. "Man šķiet, ka lūsis ar āpsi vēlējās tikai parunāties," pauž Līna, norādot, ka plēsējs nešķita pārāk ieinteresēts savā pretiniekā. Bet Kairi piebilst, ka lūsis vienkārši neesot varējis saprast, no kura gala āpsis jāsāk ēst.
Tikmēr Villa dalījusies ar kādu neparastu stāstu. "Mūsu lauku mājās dzīvoja rotveilers. Parasti tas uzturējās iekštelpās, bet, kad viņš izbēga, viņš devās apciemot savu "draugu" āpsi. Un atgriezās ar saplēstu purnu. Suns tika ārstēts nedēļām ilgi, bet, kad viņš atveseļojās, viņš atkal apmeklēja āpsi. Šis cirks turpinājās gadiem ilgi, un neviens no viņiem nepadevās. Āpsim ir spēcīgi nagi, un sunim it kā jābūt gudram dzīvniekam, bet toreiz tas bija kaut kāds rituāls starp viņiem abiem".
Lūši Igaunijā tiek uzskatīti par apdraudētiem dzīvniekiem un kā liecina Vides aģentūras dati, Igaunijā mīt aptuveni 600 īpatņu. Arī Latvijā tie iekļauti īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, un, lai gan precīzs lūšu monitorings ilgāku laiku nav veikts, eksperti lēš, ka mūsu mežos mīt aptuveni 600 līdz 900 lūši.
Lūsis uzskatāms par sevišķi piesardzīgu dzīvnieku, līdz ar to cilvēki to novēro reti. Plēsējs medī vai nu uzklūpot no slēpņa, vai pielavoties. Ķer gan uz zemes perējošos putnus, gan zaķus, gan stirnas, retumis nogalina bebrus, mežacūku sivēnus un briežu teļus, bet galvenokārt tomēr uzbrūk stirnām. Izsalkumā tas var nogalināt arī vardes, ķirzakas, peļveidīgos grauzējus, vāveres, lapsas un arī āpšus.