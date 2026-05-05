Īru kafija ar lavandu
Īru kafijai ir dažādi varianti – katra tauta to papildina ar kādu sev raksturīgu niansi. Šis variants ir tuvāks franču gaumei; dažkārt putukrējumam tiek pievienots pilīte lavandas esences.
Sastāvdaļas
200 ml verdošas, stipras kafijas
100 ml putukrējuma
60 ml īru viskija
2 ēd. k.brūnā cukura
1 tējk. saberztu, kaltētu lavandas ziedu
šokolādes skaidiņas
Pagatavošana
10 min 2 porcijas
- Ieber glāzēs cukuru, pielej viskiju. Tad pieber lavandas ziediņus, pielej nedaudz kafijas un samaisi.
- Pielej atlikušo kafiju un virsū liec putukrējumu. Izrotā ar šokolādes skaidiņām.