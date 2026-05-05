Īru kafija ar lavandu
Īru kafijai ir dažādi varianti – katra tauta to papildina ar kādu sev raksturīgu niansi. Šis variants ir tuvāks franču gaumei; dažkārt putukrējumam tiek pievienots pilīte lavandas esences.

Sastāvdaļas

  • 200 ml verdošas, stipras kafijas

  • 100 ml putukrējuma

  • 60 ml īru viskija

  • 2 ēd. k.brūnā cukura

  • 1 tējk. saberztu, kaltētu lavandas ziedu

  • šokolādes skaidiņas

Pagatavošana

10 min  2 porcijas

  1. Ieber glāzēs cukuru, pielej viskiju. Tad pieber lavandas ziediņus, pielej nedaudz kafijas un samaisi.
  2. Pielej atlikušo kafiju un virsū liec putukrējumu. Izrotā ar šokolādes skaidiņām.

