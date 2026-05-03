"No kaijas galvu aizņēmies!" Lienes neparastais novērojums izraisa skaļas diskusijas iedzīvotāju vidū
Liene dalījusies ar neparastu novērojumu Stokholmā, publicējot foto ar putnu, kādu iepriekš nekad nebija redzējusi. Latvijas Dabas fonda (LDF) eksperti Jauns.lv skaidro, kas īsti attēlā ir redzams.
"Kas tas par strazdu?" vietnē "Facebook" vaicā Liene, publicējot foto ar neparastu putnu, kuram ir melns ķermenis un balta galva. Viņas novērojums sajūsminājis daudzus cilvēkus, kas metušies izteikt savas teorijas par to, kas attēlā redzams.
"Tas ir albīns strazds," pauž Daiga. Vaira norāda, ka viņai, šo redzot, radies jautājums: "Kurš no putniem ir grēkojis — kaija vai strazds?" "Ak jel, viņš laikam no kaijas galvu aizņēmies!" norāda Magone. Arī Ivars norāda, ka tas ir melnais strazds — kaijas dēls. Bet Anda paudusi, ka viņai šķiet, ka foto esot viltots.
Jāteic, ka netrūkst arī oriģinālāku variantu. "Tas ir mūsu tēvocis Harijs, ģimenes jokdaris un maskēšanās meistars," pauž Andris. Gunārs norāda, ka putnam miltu kūle uz galvas uzkritusi. Bet Pēteris norāda, ka "putns ne no labas dzīves nosirmojis".
Kā Jauns.lv apstiprina Latvijas Dabas fonda speciālisti, attēlā redzams leicisks melnais strazds. Leicisms ir ģenētiska mutācija, kas izraisa nevienmērīgu pigmentācijas zudumu. Atšķirībā no albīnisma, kas ir pilnīgs pigmenta melanīna trūkums, leicisms var radīt atsevišķus plankumus uz dzīvnieka ķermeņa bez pigmentācijas, kā arī nekad neskar acu krāsu. Leicisms novērots dažādu sugu dzīvniekiem, piemēram, lauvām, zirgiem, putniem un čūskām.