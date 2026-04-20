Deviņas dzīvības! ASV izglābj kaķi Gārfīldu, kuru traumēja vilciens
Mēdz teikt, ka kaķiem ir deviņas dzīvības, un kāds ruds mincis ASV Ņujorkas štata Longailendā acīmredzami var palepoties ar vairāk nekā vienu, kad viņu smagi ievainotu starp dzelzceļa sliedēm pamanīja vilciena mašīnists.
Pirmo reizi ieraugot kaķi guļam starp dzelzceļa sliedēm, viņš padomāja, ka nabaga dzīvnieku bija nāvējoši notriecis vilciens. Taču nākamās dienas vakarā, braucot garām kaķim, mašīnists pamanīja, ka cietušais pakustina galvu. Viņš nekavējoties ziņoja par redzēto, un Ņujorkas sabiedriskā transporta pārvalde (MTA) uz īsu brīdi atslēdza strāvas padevi, lai glābēji netraucēti piekļūtu kaķim.
Izglābto oranžo kaķi nosauca par Gārfīldu, par godu slavenajam komiksu un filmu varonim. Mincim bija lauzta priekšķepa, deguns, kā arī iegurnis. Kaut gan Gārfīlda traumas bija smagas, veterināri bija pārliecināti, ka viņš izķepurosies, ņemot vērā jaunību. Un tiešām, vēlāk vietējais kaķu glābšanas dienests “South Shore Feral Care” pavēstīja, ka operācija veikta sekmīgi un kaķis atkopjas pat labāk, nekā cerēts. Tomēr cīņa nebūt nav beigusies, viņu gaida ilgstoša rehabilitācija.