Vecāku kaķu saimniekus aicina neignorēt pazīmi, ko var viegli sajaukt ar veselības uzlabošanos
Ja gados vecs kaķis pēkšņi kļūst aktīvāks un sāk ēst vairāk, tas ne vienmēr nozīmē labu veselību. Kā Latvijas Televīzijas raidījumā “Ķepa uz sirds” skaidroja veterinārārsts Elvis Kondrāts, šādas izmaiņas var būt signāls par vairogdziedzera darbības traucējumiem, vēsta Lsm.lv
Speciālists norāda – viens no biežākajiem simptomiem ir svara zudums, neskatoties uz labu vai pat pastiprinātu apetīti. Dzīvnieks var kļūt nemierīgs, aktīvs un reizēm pat agresīvs, kas saimniekiem var radīt maldīgu priekšstatu par uzlabotu pašsajūtu.
Patiesībā šādos gadījumos organisms darbojas pastiprinātā režīmā, kas rada papildu slodzi sirdij, nierēm un citām orgānu sistēmām. Nereti attīstās paaugstināts asinsspiediens, sirds problēmas, gremošanas traucējumi un vemšana. Tāpat samazinās muskuļu masa, kas var radīt kustību un locītavu problēmas.
Vairogdziedzera hiperfunkcija visbiežāk skar kaķus pēc septiņu gadu vecuma, īpaši seniorus virs desmit gadiem. Mūsdienās šī ir viena no biežāk sastopamajām iekšējās sekrēcijas slimībām – ar to saskaras aptuveni 10% vecāku kaķu.
Eksperti uzsver, ka savlaicīga diagnostika ir ļoti svarīga. Lai gan pilnībā izārstēt slimību parasti nav iespējams, to var veiksmīgi kontrolēt ar medikamentiem. Turklāt agrīna ārstēšana palīdz izvairīties no nopietnākām un dārgākām veselības problēmām nākotnē.
Veterinārārsti aicina saimniekus būt vērīgiem un neuztvert pēkšņu aktivitātes pieaugumu kā viennozīmīgi pozitīvu signālu – šādos gadījumos ieteicams laikus konsultēties ar speciālistu.