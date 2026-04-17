Vieglāk kopt, augi aug ātrāk - arvien populārāki kļūst dārziņi augstajās dobēs
Pareizi izveidotās augstajās dobēs augi ātrāk aug un labāk jūtas. Izveidot tādas dobes ir pa spēkam ikvienam dārzkopim. Kas jāzina par šādām dobēm, jaunākajā numurā raksta žurnāls "100 Labi Padomi".
Uzbērtas augstās dobes ar pītām, ķieģeļu, betona, koka vai metāla malām atrisina daudzas problēmas dārzā. Tās vieglāk kopt, un no tām vienkāršāk novākt ražu.
Koka, betona vai klūgu?
Klasiskās augstās dobes malas ir 30–70 cm augstas un 90–120 cm platas, optimālais garums 2–3 m, bet dobes katrs var veidot pēc savas gaumes – kvadrātveida, taisnstūra un tik lielas, cik vēlas. Malām ieteicams izmantot ekoloģiski tīru materiālu. Visvairāk darba prasīs dobes malas, kas mūrētas no ķieģeļiem vai akmens, lietas betonā vai arī pītas no klūgām vai zariem. Taču ķieģeļu, akmens vai betonu malas ir gandrīz vai mūžīga konstrukcija, turklāt piešķir dārzam neparastu akcentu. Koka dēļi ir lētākais un vienkāršākais materiāls, bet tie tāpat kā klūgu pinums kalpos tikai 4–5 sezonas. Lai pagarinātu ekspluatācijas laiku, dēļus var apstrādāt ar antiseptisku līdzekli vai apdedzināt ar lodlampu. Augsto dobju kastei var izmantot arī jau lietotus dēļus, kas palikuši pāri kaut vai pēc veca šķūnīša nojaukšanas. Tas piešķirs dobēm senatnes pieskaņu.
Dobes malas var izgatavot arī no saplākšņa, bet šim materiālam mūžs būs vēl īsāks nekā kokam. Koka un saplākšņa kastes no iekšpuses vēlams izoderēt ar agroplēvi, lai aizsargātu materiālu. Un augsto dobi var arī nopirkt jau gatavu.
