Zaļš un gards kokteilis enerģijai
Garšīgi

Sadarbības projekts

Ātri pagatavojams dzēriens no vienkāršām sastāvdaļām, toties īsta enerģijas bumba. Pamēģini!

Sastāvdaļas

  • 10 g sarīvēta svaiga ingvera

  • 1 ēdk. izdiedzētu kressalātu

  • 1 tējk. šķidra medus

  • 150 ml jogurta bez piedevām 

  • 1 tējk. sakapātu pētersīļa lapiņu

Pagatavošana

5 MIN 1 PORCIJAS

Ņem 10 g sarīvēta svaiga ingvera, 1 ēdk. izdiedzētu kressalātu, 1 tējk. šķidra medus, 150 ml jogurta bez piedevām un sakul kopā ar 1 tējk. sakapātu pētersīļa lapiņu. 

  • Lej platā glāzē vai bļodiņā un ēd ar karotīti.

