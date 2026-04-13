Garšīgi
Šodien 11:10
Zaļš un gards kokteilis enerģijai
Ātri pagatavojams dzēriens no vienkāršām sastāvdaļām, toties īsta enerģijas bumba. Pamēģini!
Sastāvdaļas
10 g sarīvēta svaiga ingvera
1 ēdk. izdiedzētu kressalātu
1 tējk. šķidra medus
150 ml jogurta bez piedevām
1 tējk. sakapātu pētersīļa lapiņu
Pagatavošana
5 MIN 1 PORCIJAS
Ņem 10 g sarīvēta svaiga ingvera, 1 ēdk. izdiedzētu kressalātu, 1 tējk. šķidra medus, 150 ml jogurta bez piedevām un sakul kopā ar 1 tējk. sakapātu pētersīļa lapiņu.
Lej platā glāzē vai bļodiņā un ēd ar karotīti.