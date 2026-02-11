Ko ēst un dzert, ja ziemā dodies piknikā
Ēdieniem un dzērieniem, ko baudām ziemas piknikā, vajadzētu būt gan praktiskiem – laukā ātri pagatavojamiem vai viegli līdzi paņemamiem –, gan sildošiem.
Neaizmirsti pledu!
Ziemā atšķirībā no vasaras piknikiem jārēķinās ar to, ka uz segas, kas noklāta zemē, nevarēs sēdēt, tādēļ jāsagādā vai nu saliekamie tūristu krēsli, kurus paņemt līdzi, vai ragavas, ko var izmantot gan par galdiņu, gan krēslu. Protams, nedrīkst aizmirst pledus un segas – tās ziemā noder vienmēr, vienalga, cik silta diena vai vakars šķistu, jo, uz vietas stāvot, saltums piezogas nemanot. Ja pikniko speciāli šim nolūkam ierīkotās vietās ar galdu un soliem, tik un tā ir vajadzīga sega, ko uzklāt uz sola.
Kas jāzina, gatavojoties piknikam?
Salātiem produktus sagatavo mājās un saliec cieši aizveramās plastmasas kastītēs. Mērci iepildi atsevišķā aizskrūvējamā traukā un pievieno salātiem pirms ēšanas. Mājās sagriez arī dārzeņu salmiņus un gabaliņus, arī tos transportē kastēs – tad tie nesaspiedīsies. Labāk produktus liec vienādas formas un, ja iespējams, arī izmēra kastēs, lai tās var kompakti salikt citu uz citas. Dubultās sviestmaizes jeb sendvičus, pankūku un citus rullīšus iesaiņo pārtikas plēvē, lai var uzreiz redzēt, kas katrā iekšā, un bez tīšanas vaļā paņemt to, kas labāk garšo. Dzērienu transportēšanai ieteicama atsevišķa kaste vai grozs, jo tad valda lielāka kārtība.
Tas, ko reizēm aizmirst
Korķu viļķis, sāls un piparu trauciņi vai dzirnaviņas ir trīs lietas, kas piknikā vajadzīgas gandrīz vienmēr, taču, spriežot pēc aptaujām, visbiežāk tiek aizmirstas mājās. Piknikā allaž noder arī saliekamais kabatas nazis, šķiltavas vai sērkociņi, papīra dvielis un mitrās salvetes, kā arī parastais trauku dvielis. Ja paredzēts, ka pikniks ieilgs līdz krēslai vai pat tumsai, sarūpē sveces. Pats par sevi saprotams, līdzi jābūt maisam, kurā likt atkritumus.