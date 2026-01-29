Gulbeniešiem jārēķinās ar prāvu apkures rēķina pieaugumu
Lielais aukstums Gulbenē pamatīgi sitīs pa maciņu vietējiem iedzīvotājiem, un jārēķinās, ka janvāra rēķins būs krietni lielāks nekā pērnā gada decembrī.
Gulbenes novada deputāts, pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas vadītājs Valtis Krauklis vietējam izdevumam "Dzirkstele" pavēstīja, ka vidēji maksājums par apkuri pieaugs par trešdaļu, jebkurā gadījumā "par janvāri rēķini būs ievērojami lielāki nekā par decembri".
Siltuma piegādātāja SIA “Gren Gulbene” mājas lapā sniegtā informācija liecina, ka pašreizējais siltuma tarifs šobrīd ir 69,72 eiro par megavatstundu bez PVN.
Uzņēmums pārstāvis Agris Libeks norādīja, ka šī ziema parādīs vājās vietas katrā dzīvojamajā mājā, kura izmanto centrālapkuri un kura nav renovēta. Kā vislielāko problēmu viņš minēja māju plānās, nesiltinātās sienas.
Uzņēmuma mājaslapā minēti vienkārši ikdienas paradumi, kas palīdz ietaupīt siltumu.
"Pārliecinieties, ka radiatorus neaizsedz aizkari, mēbeles vai citi priekšmeti, kas traucē siltuma atdevi telpā;
pārbaudiet logu un balkona durvju stāvokli - ja tie ir veci vai bojāti, nepieciešams noblīvēt spraugas vai, iespēju robežās, tos nomainīt;
starp sienu un radiatoru ieteicams ievietot siltumu atstarojošu materiālu (piemēram, foliju), lai siltums tiktu novirzīts telpā, nevis uz sienu;
telpas vēdiniet gudri — īsi un intensīvi, pilnībā atverot logu uz dažām minūtēm, nevis ilgstoši atstājot to vēdināšanas režīmā. Ja iespējams, vēdināšanas laikā radiatorus noregulējiet uz minimālo temperatūru;
aukstā laikā aizveriet žalūzijas vai biezos aizkarus, vienlaikus pārliecinoties, ka radiatori zem logiem netiek aizsegti;
lai samazinātu siltuma zudumus, vienmēr aizveriet abas ieejas durvis (ārējās un iekšējās), pagraba durvis un logus, kā arī logus koplietošanas telpās un dzīvokļos," aicina “Gren Gulbene”.