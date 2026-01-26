Kā pasargāt augļu kokus no grauzēju zobiem?
Grauzējiem ziemā neklājas viegli. Lai remdētu apetīti, viņi meklē sev barību un bieži vien izvēlas tavus augļu kokus un krūmus, jo pie tiem visvienkāršāk var tikt klāt.
Nav tādu paņēmienu, kā 100 % droši nosargāt augus, kuru grauzēji izvēlējušies sev par bufeti, tomēr ir dažas lietas, ko vari izdarīt, lai neļautu kārumniekiem tik vienkārši piekļūt augļu kokiem un krūmiem.
* Ja sniegs vēl nav uzsnidzis, noņem nenogrābtās lapas un pērno zāli, kas ir ap pašu koka stumbru. Vajadzētu savākt arī kritušos augļus. Tas neradīs vēlmi apciemot tavu dārzu, lai tiktu pie viegli pieejama ēdiena.
* Jaunāku un mazāku kociņu stumbrus zemes līmenī aptin ar egļu zariem. Tas traucēs grauzējiem piekļūt pie koka mizas, bet, ja nu kāds tomēr izdomās tajā iekosties, apetīte nebūs diez ko liela. Var izmantot arī priežu zarus, bet tie nav tik efektīvi.
* Kad uzsnidzis sniegs un izskatās, ka vēl kādu brīdi nenokusīs, ir jāizdara vēl viens svarīgs darbs – rūpīgi jānomīda sniega sega ap kokiem. Tā grauzēji nevarēs nemanāmi pārvietoties zem sniega segas, jo tieši tādā veidā tie visbiežāk mēdz sastrādāt savas nejaucības – piezogas pie ābeles vai cita jaunā kociņa un apgrauž mizu ap visu stumbru. Piemīdīts sniegs pie koku vai krūmu saknēm palīdz arī izvairīties no tā, aknes agrā pavasarī var izsust.
* Vēl viena metode, lai atbaidītu grauzējus no sava dārza, ir iestādīt tajā plūškokus. Grauzējiem to smarža ļoti nepatīk, tāpēc tie nenāk ne tuvu vietai, kur aug plūškoks. Bet tas jau ir darbiņš pavasarim!