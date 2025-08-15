Latvijā sākas stirnu kazu un staltbriežu buļļu medību sezona
Šodien sākās stirnu kazu un kazlēnu vecumā līdz vienam gadam, kā arī staltbriežu buļļu vecumā līdz diviem gadiem medību sezona, informēja Valsts meža dienestā (VMD).
VMD pārstāvji skaidro, ka jaunos staltbriežu buļļus atļauts medīt arī, izmantojot staltbriežu govs medību atļauju.
Pēc VMD vērtējuma, Latvijā mitinās aptuveni 60 000 staltbriežu. Iepriekš Latvijā staltbriežu populācija pieauga, bet pēdējos gados novērojams šo dzīvnieku skaita samazinājums. Pagājušajā medību sezonā nomedīti 29 379 staltbrieži, kas veidoja 87% no pieļaujamā medību apjoma.
Vienlaikus, pēc VMD rīcībā esošās informācijas, kopš stirnas kļuvušas par nelimitētajiem medījamajiem dzīvniekiem, ir būtiski krities to nomedīšanas apmērs. 2024./2025. gada medību sezonā Latvijā tika nomedītas 18 405 stirnas, no kurām 58,5% bija āži, 23,8% - kazas, bet 17,6% - kazlēni.
Savukārt 2021./2022. medību sezonā Latvijā tika nomedītas 35 344 stirnas, 2022./2023.gada medību sezonā - 27 525 stirnas, bet 2023./2024. gada medību sezonā - 18 736 stirnas.
VMD atgādina, ka stirnu nomedīšanas apmēra vēlamajās proporcijās āži tiek nomedīti ne vairāk par 35%, kazas - 35-50%, bet kazlēni - 25-30% no kopējā nomedīšanas apjoma.
VMD vērtē, ka šajā medību sezonā valstī mitinās apmēram 198 000 stirnu. VMD ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informācija par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem.