Kuros darba cimdos ziemā būs ērti un nesals rokas?
Ziemā darba cimdiem ir daudz lielāka nozīme nekā siltajos gadalaikos, jo tiem ne tikai jāpasargā rokas no satraumēšanas un nosmērēšanas, bet arī jāsilda, tie nedrīkst palikt slapji un traucēt darba veikšanai. Vai tādi maz ir atrodami?
*Cimdu izvēle ir atkarīga no tā, kādus darbus ar tiem plāno veikt. Ja darīsi ko tādu, kas prasa precizitāti un labu satvērienu, piemēram, strādāsi ar zāģi vai tīrīsi sniegu, tev vajag cimdus, kuriem nelīp klāt sniegs un plaukstas puse ir no neslīdīga materiāla. Ja plāno nodarboties ar būvniecību, izvēlies darba cimdus ar pastiprinātu pirkstu un locītavu aizsardzību. Par siltām rokām jāparūpējas arī tiem, kas, ilgstoši atrodoties ārā, darbojas ar skārienjutīgu telefonu – atbild uz zvaniem, raksta ziņas. Te noderēs cimdi ar īpašām uzšuvēm uz pirkstiem.
* Vēl viens jautājums, ko vajadzētu sev uzdot – kādos laikapstākļos cimdus izmantošu? Atbilde ir ļoti svarīga, jo tā vari pasargāt rokas ne tikai no aukstuma, bet arī no apsaldējumiem. Labākajā variantā cimdiem jāapņem plaukstas un pirkstus kā mīkstam un siltam apskāvienam, kas sargās gan no neliela sala, gan no mitruma, gan stindzinoša aukstuma.
* Pirms pirkšanas vajag cimdus pielaikot un saprast, cik tie ir ērti. Tas ir ļoti svarīgi, ja ziemas laikā nākas ķimerēties ar kādu tehniku vai arī nepieciešams veikt sarežģītas manipulācijas. Tādā brīdī piemēroti cimdi ne tikai palīdz labi visu izdarīt, bet arī pasargā rokas no traumām. Cimdiem rokas jāaizsargā no sliktiem laikapstākļiem, bet tie nedrīkst traucēt pirkstiem kustēties un sajust.
* Visbiežāk cimdi ir no vilnas, poliestera vai neilona, jo šie materiāli nodrošina roku aizsardzību no sala. Aukstam laikam vispiemērotākie ir darba cimdi ar pamatīgu vilnas oderi, ko ietver neilona apvalks. Šādi cimdi ir gan silti, gan ērti. Veikalos pieejami cimdi, kas šūti no tādiem mākslīgajiem materiāliem kā Gore-Tex vai Thinsulate. Tas nodrošina, ka rokas ir sausas, cimdu iekšpusē nekrājas mitrumus un notiek gaisa apmaiņa. Visizturīgākie ir darba cimdi no ādas, un veikalos var atrast tādus, kuru plaukstas daļa ir izgatavota no brieža vai kazas ādas.