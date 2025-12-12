Ar kādām metodēm uzveikt pelējuma sēnīti?
Iestājoties drēgnākam un mitrākam laikam, ne vieā vien mājā nākas sākt cīņu ar pelējumu. Diemžēl pelējums rada ne tikai vizuāli neglītus pleķus un sliktu smaku, bet var izraisīt arī nopietnas veselības problēmas, piemēram, sausu klepu, izsitumus, acu asarošanu, alerģiju un dažādu hronisku slimību saasinājumu. Visefektīvāk pelējumu var uzveikt ar ķīmiskiem līdzekļiem, bet gana labas ir arī tautas metodes, turklāt tās ir draudzīgas videi un veselībai.
Jo skarbākas metodes, jo efektīvāks rezultāts
Pelējums ir sēnīte, un, kā mēs labi zinām, sēnēm vairāk par visu patīk mitrums un siltums. Tātad, jo sausākas būs telpas, jo mazāk pelējums tur gribēs dzīvot. Lai atbrīvotos no mitruma telpās, tā līdz galam palīdz tikai viens līdzeklis – nopietna un profesionāla dzīvojamās ēkas siltināšana, izmantojot kvalitatīvus celtniecības materiālus. Taču ne visiem ir iespēja šādu radikālus mājokļa uzlabojumus veikt. Tāpēc piedāvājam praksē pārbaudītas un efektīvas metodes cīņai ar pelējumu.
Tējas koka eļļa ir antiseptisks līdzeklis, un pelējuma sēnes sporām tā ļoti nepatiks. Sajauc tējas koka eļļu 1:1 ar ūdeni un regulāri izsmidzini uz pelējuma skartajām zonām.
Hlors ir izcils dezinfekcijas līdzeklis – ne velti tas tiek dāsni izmantots publiskajos peldbaseinos un citās tamlīdzīgās vietās. Hloru saturošu balinātāju atšķaidot ar nedaudz ūdens, var iegūt tiešām spēcīgu līdzekli cīņai ar pelējumu. Darbojoties ar hloru, būtu vēlam izmatot respiratoru.
Soda, šķiet, ir līdzeklis, kas latviešiem palīdz gandrīz vai visās saimnieciskajās ķibelēs. Un, jā, tā veiksmīgi palīdzēs arī grūtajā cīņā pret pelējuma sēnīti. Soda gan attīrīs virsmu no pelējuma sēnes, gan neitralizēs smaku. Sajauc sodu 1:1 ar ūdeni un ar iegūto masu dāsni iesmērē pelējuma skartās virsmas. Šī procedūra būs jāatkārto vairākas reizes, līdz pelējuma paliks mazāk un mazāk.
Etiķis ir lēts, pieejams un, galvenais, ļoti efektīvs līdzeklis cīņai ar pelējuma sēnīti. Regulāri nopūšot pelējuma skartās ietas ar pārtikas etiķi, pelējuma sēne drīz vien būs prom.
Ūdeņraža peroksīds ātri un efektīvi iznīcinās pelējumu. Uzklāj to uz pelējuma skartajām vietām un pēc aptuveni 20 minūtēm noskalo ar vēsu ūdeni. Jāņem gan vērā, ka ūdeņraža peroksīds var izēst krāsu, tāpēc tas vairāk piemērots baltu virsmu vai flīžu apstrādei.
Kvarca lampa jau ir mazliet inovatīvāks līdzeklis. Ja tāda ir tavā īpašumā – lieliski! Lampas UV stari ātri vien iznīdēs pelējuma sēnīti.