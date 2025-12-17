Puzuri, bluķis un ķekatas - kā 21. gadsimtā svinēt Ziemassvētkus pēc senču tradīcijām
Ja nebeidzamā "Zvaniņš skan" melodija un spīguļi jau sāk izmisīgi kaitināt un vēlies piedzīvot kaut ko citādu, nosvini Ziemassvētkus svētkus pēc mūsu senču tradīcijām – ar simbolisku jēgu un dzīvesprieku. Stāsta asociētā profesore, Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča.
Ziemas saulgrieži 2025. gadā iestājas 21. decembrī pulksten 17:03. Šajā brīdī gada īsākajai dienai seko garākā nakts, simbolizējot Saules atdzimšanu un gaismas uzvaru pār tumsu.
Veido tradicionālos Ziemassvētku rotājumus un pušķo eglīti
Kopā ar ģimeni gatavo rotājumus no salmiem – puzurus. Rotā eglīti ne vien skaisti, bet arī simboliski. Iekar tās zaros ābolus, lai būtu veselība, konfektes, lai jaunajā gadā būtu salda dzīve, un tamlīdzīgi.
Gatavo tradicionālos ēdienus
Lai nākamajā gadā būtu svētība, Ziemassvētku galds jāklāj ar baltu galdautu. Uz tā jābūt maizei, sālim un ugunij. Lai nākamo gadu dzīvotu pārticībā, svētku galdu Ziemassvētku naktī nedrīkst novākt. Svētku ēdieniem ir simboliska nozīme.
Cep piparkūkas saules un mēness formā, tā uzsverot gaismas un tumsas cīņu, kas kulminē Ziemassvētkos.
Ej ķekatās
Līdz Zvaigznes dienai 6. janvārī droši var iet Ziemassvētku ķekatās. Gatavo dzīvnieku maskas – kazu, vilku, dzērvi, lāci; cilvēkveidīgas maskas – brūti, brūtgānu, garo sievu, mazo vīriņu; priekšmetu maskas – slotu, siena kaudzi utt. Gatavojot maskas, ļauj vaļu fantāzijai un izmanto materiālus, kas ir pie rokas: audumu, pakulas, koka mizas, vecas drēbes. Iedvesmu tradicionālo masku gatavošanai vari meklēt grāmatā Saules gads. Ziemassvētki.
Maskojies kopā ar draugiem, sarunājiet mājas, kurās iegriezīsieties, jo maskas nāk, lai nestu senču svētību. Katra maska veic atbilstošas darbības – dzērve knābj, lācis danco, čigāniete zīlē. Pēc rituālajām darbībām mājinieki maskotos pacienā.
Velc bluķi
Bluķi parasti gatavo no ozola. Tā kā bluķis ir auglības simbols, tā vilkšana dod svētību laukiem, mājām un cilvēkiem. Sadedzinot bluķi, simboliskā veidā tiek iznīcināts viss, kas nav vajadzīgs un savu laiku nokalpojis, dodot vietu jaunajam. Uguns simbolizē arī jauno saules gadu.
Vispirms bluķi trīsreiz apvelk ap svinību vietu. To darot, dzied Ziemassvētku tautasdziesmas, grabinot un klabinot kādu skaņu rīku. Kad bluķis aizvilkts līdz svinību vietai, lec tam pāri, saucot kādu ieradumu, no kā vēlētos atbrīvoties. Pirms dedzināšanas bluķi uzslien vertikāli, izsaka vēlējumus un uzsit bluķa galam ar dūri, lai piepildās. Tad liek bluķi ugunskurā. Ugunij var ziedot pērnos Jāņu vainagus un kādu kumosu no svētku galda. Ugunskura pelnus, kur dega bluķis, izkaisa laukos un dārzos, lai vairotu auglību.
Dziedi dziesmas
Ziemassvētku rotaļās ir attēlotas kosmiskas norises un mītiski priekšstati par pasauli.
Vārdam ir liels spēks, bet dziedot tas kļūst dubultiedarbīgs. Atbilstošas dziesmas ir katrai svētku norisei. Iemāci bērniem Sidrabiņa lietiņš lija vai Pūti, pūti, ziemelīti – šīs dziesmas noderēs, sākot svētku maltīti.
Lej laimi, zīlē nākotni
Ziemas saulgrieži ir viens no spēcīgākajiem periodiem, kad ielūkoties nākotnē. To var darīt Ziemassvētku vakarā. Zem nelieliem trauciņiem paliec maizi (pārticība), naudu (bagātība), atslēgu (jauna dzīvesvieta), gredzenu (jauna draudzība) un lupatiņu (nabadzīgs gads). Samaisi trauciņus un aicini svinētājus kādu no tiem izvēlēties. Tā katrs varēs noskaidrot, kas jaunajā gadā gaidāms.
Izlejot laimes no alvas vai bišu vaska, arī var ielūkoties nākotnē. Vērojot izlietās figūriņas ēnu, var iztēloties, ko jaunais nesīs gads.