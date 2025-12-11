No dabas spēka līdz pirts baudai: termokokmateriālu priekšrocības
Latvijā pirtis nav tikai atpūtas vieta – tā ir tradīcijas un veselības rituāls. Lai pirts kalpotu gadiem, īpaši svarīgi izmantot ilgmūžīgus un drošus materiālus. O’WOOD by Ošukalns piedāvā augstākās kvalitātes dabiskās koksnes un termokoksnes materiālus, ideāli piemērotus pirts apdarei, lāvu izgatavošanai un citu saunas izbūvei nepieciešamo konstrukciju veidošanai.
Termokoksne – tehnoloģiski pilnveidots dabisks materiāls
Termokoksne tiek iegūta, koksni apstrādājot specializētās tvaika kamerās (termokaltēs) līdz pat 220 C augstā temperatūrā. Šajā procesā no koka tiek izvadīti sveķi un cukuri, kā rezultātā materiāls kļūst:
- bioloģiski noturīgs – pret pelējumu, sēnītēm un kukaiņiem;
- dimensionāli stabils – nelielas deformācijas pat mainīga mitruma un temperatūras apstākļos;
- ar zemu siltumvadītspēju – patīkams saskarei ar ādu augstā temperatūrā;
- vizuāli pievilcīgs – ar siltiem dabīgiem toņiem
Ekspluatācija un ilgtspēja – kā materiāls kalpo laika gaitā
Pirts ir īpaša vide, kur koksnei nepārtraukti jāiztur augsta temperatūra, mitruma svārstības un intensīva lietošana. Termokoksne šādos apstākļos saglabā stabilitāti un kalpošanas īpašības daudz ilgāk nekā parastā koksne. Tā ir mazāk pakļauta deformācijām, samazinās plaisāšanas risks un neveidojas sveķu izdalījumi.
Termokoksne iztur augstu temperatūru un mitrumu, mazāk plaisā un saglabā stabilitāti. Materiāls prasa salīdzinoši nelielu kopšanu – pietiek ar periodisku virsmas apstrādi ar saunas vasku vai eļļām, lai saglabātu sākotnējo toni un ilgmūžību.
O’WOOD materiālu daudzveidība saimniekiem, būvniekiem un meistariem
O’WOOD piedāvā plašu dabiskās koksnes un termokoksnes dēļu sortimentu:
- vairāk kā 100 dažādi profili – piemēroti gan vertikālai, gan horizontālai apdarei;
- plašas apdares iespējas – dabīgs tonis vai termiska apstrāde;
- pielāgojamība – materiāli izmantojami gan pirts būvniecībā, gan citos interjera un eksterjera projektos.
Šī daudzveidība ļauj arhitektiem un būvniekiem katram projektam piešķirt individuālu raksturu.
Ilgtspējīgs ieguldījums
Termokoksne apvieno dabas estētiku, izturību un atbildīgu pieeju – bez ķimikālijām, ražota no atjaunojamiem resursiem. Termiski apstrādāta koksne kalpo vairākas desmitgades, samazinot apkopes nepieciešamību un ietekmi uz vidi.
Izvēloties O’wood by Ošukalns termo kokmateriālus pirts būvei, jūs iegūstat drošu, ilgmūžīgu un vizuāli pievilcīgu risinājumu, kas ļauj pilnībā izbaudīt relaksāciju. Tā ir investīcija, kas atmaksājas ar komfortu, veselību un ilgtspēju.