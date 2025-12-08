Noderīgi ikdienā
Šodien 15:08
Kā pareizi ziemā uzglabāt mēslošanas līdzekļus?
Ne visus minerālmēslus un citus mēslošanas līdzekļus izdodas izlietot līdz sezonas beigām. Bieži vien rudenī paliek daļēji iztukšoti iepakojumi un pustukšas pudeles, tādēļ jāparūpējas, lai pa ziemu augiem nepieciešamās vielas saglabātu kvalitāti un būtu izmantojamas arī nākamajā sezonā.
1. Pārbaudi, vai maisos nav palikusi kāda karote, lāpstiņa vai cits darbarīks.
2. Maisus un iepakojumus cieši aizver, aizloki un nostiprini, lai iekšā netiek mitrums.
3. Šķidrā mēslojuma pudelei noskrūvē korķi, ar lupatiņu notīri tās kaklu un korķa iekšpusi, pēc tam pudeli atkal aizskrūvē.
4. Pārliecinies, vai uz visiem iesaiņojumiem ir atbilstoši uzraksti, jo bieži vien gadās, ka līdz pavasarim aizmirstas, kas kurā maisā vai pudelē atrodas.
5. Mēslojumus noliec sausā vietā, kur netiek klāt grauzēji.
6. Mēslojumus ieteicams uzglabāt temperatūrā, kas nav zemāka par +5 grādiem.