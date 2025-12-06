Šie 5 triki vienmēr palīdzēs veikalā izvēlēties saldākos mandarīnus
Mandarīni ir veselīgi augļi, kas, papildus C vitamīnam, satur arī šķiedrvielas un minerālvielas. Lai veikalā izvēlētos garšīgākos, svarīgi zināt dažus nianses.
Izskats un forma
Pirmkārt, pievērs uzmanību augļa izskatam un formai - tie ir pirmie salduma pazīmes rādītāji. Meklē mandarīnus ar nedaudz saplacinātu formu. Pilnīgi apaļi augļi, lai gan izskatās skaisti, biežāk ir skābi. Drošāk izvēlēties augļus, kas no augšas un apakšas ir viegli saplacināti un atgādina mazu ķirbi, raksta "Vakary Ekspresas".
Miziņa un tās biezums
Mandarīna miziņai jābūt porainai, nevis gludai kā apelsīnam. Jo vairāk poru redzamas, jo plānāka miziņa un saldāka mīkstums.
Krāsa nav vissvarīgākā
Saldākie mandarīni ne vienmēr ir koši oranži. Nereti tie var būt dzeltenīgi vai pat nedaudz zaļgani. Ja izvēlies starp diviem vienāda izmēra mandarīniem, izvēlies smagāko: lielāka masa liecina par sulīgu mīkstumu. Vieglākie augļi parasti jau sāk izžūt.
Mīksts vai ciets?
Piespiežot mandarīnu, tam jābūt elastīgam, bet ne pārāk cietam un ne pārāk mīkstam. Šāda elastība ir vēl viens aromātiska un garšīga augļa rādītājs.
Intensīva un patīkama smarža
Saldam, sulīgam un nogatavojušam mandarīnam jau caur miziņu jāizstaro patīkams citrusaugu aromāts. Auglis bez smaržas, pēc ekspertu teiktā, gandrīz noteikti nebūs tik labs garšas ziņā.