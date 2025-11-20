Siltums, svētki un sirsnīgi stāsti - žurnāla “Māja Laukos” ziemas numurā
Ziemas mēneši laukos ir laiks, kad pasaule kļūst klusāka, dienas īsākas, bet mājas atmosfēra - vēl jo svarīgāka. Kad sniegs apklāj pļavas un dārzus, dzīve pārceļas uz iekštelpām, dodot iespēju kalt plānus nākamajai sezonai. “Māja Laukos” ziemas numurs aicina paskatīties uz šo laiku nevis kā uz “tumšo sezonu”, bet kā iespēju sakārtot māju, prātu un dzīves ritmu, lai jaunajā gadā ieietu mierīgāk, apzinātāk un siltāk.
Šajā numurā dodamies uz Madonas novadu, kur Medeņu ģimene pierāda, ka laukos ir jāstrādā visiem, no mazāka līdz lielākam. Stāsts par vairākās paaudzēs mantotu saimniecību, 150 gaļas lopu ganāmpulku un nepārtrauktu attīstību pamāca, ka arī garš un nogurdinošs ceļš vienmēr atmaksājas, ja dari visu priekš sevis. Miķeļtornī ciemojamies Lauderu ģimenes atdzimušajā vasaras mājā, kas kā fēnikss pārvērties par gaismas un radošuma pilnu vietu. Savukārt Baibas Prindules-Rences izstāstītais Nītaures dzirnavu pirts mājas stāsts rāda, kā sena lauku ēka var kļūt par mūsdienīgu, skandināviski tīru un siltu atpūtas telpu, kur pirts nav tikai ēka pagalma malā, bet mājas sirds.
Ielūkojamies arī dārzos un mājās, kas ziemā atklājas pavisam citā gaismā. Baložu pusē, ideāli koptā privātmāju teritorijā, ainavu arhitektes veidots dārzs ar reljefa dobēm un pārdomātu stādījumu ritmu parāda, kā ilggadīgs darbs un profesionāls skats pārvērš šauru, garu zemesgabalu par harmonisku zaļo telpu, kas baudāma visos gadalaikos. Mārupē iepazīstam sertificētu pasīvo māju – energoefektīvu savrupmāju, kas ne tikai tērē maz, bet pat saražo vairāk enerģijas, nekā tai nepieciešams. Tie ir praktiski piemēri, kā mūsdienīga, gudra būvniecība un tehnoloģijas var iet roku rokā ar ilgtspējīgu, videi draudzīgu dzīvi.
Ziemas numurā īpaša vieta ir mājas iekšējai pasaulei. Rakstā par interjera atsvaidzināšanu bez remonta piedāvājam idejas, kā ar tekstilu, gaismu, mēbeļu pārbīdīšanu un augiem piešķirt telpai “jaunu elpu”, neizjaucot pusi mājas un neiztukšojot maku. Praktiskā sadaļa par tīrību palīdz saglabāt kārtību, nezaudējot veselo saprātu – ar gudriem rīkiem, rutīnām un attieksmi, kas ļauj saprast: mājām nav jābūt ideālām, lai tajās būtu patīkami dzīvot.
Gada nogalei un jaunā gada sākumam esam sarūpējuši arī emociju un svētku iedvesmas devu. Rakstā par svētku sajūtu atgādinām – brīnumi paši no sevis neatnāk, tie jārada. Dabas materiāli, kadiķu un priežu zari, paštaisīti vainagi, gaismiņu virtenes, sveces un kopīgi rituāli – cepumi, tējas vakari, klusie vakari pie eglītes – palīdz tumšajā laikā ienest mājās gaismu un mieru.
Šis ir numurs lasītājam, kurš ziemā meklē nevis tikai iedvesmojošus stāstus, bet arī praktiskus risinājumus un iedvesmu, lai dzīvotu siltāk, gudrāk un ar lielāku cieņu pret savu māju, dabu un tuvākajiem.