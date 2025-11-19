Nopirki ziemas zābakus par 20 eiro - tas ir brīnišķīgi! Bet kā neiegrābties modelī, kam pirmajā slapjdraņķī atlīmējas zole?
Kāds prieks, ka izdevās nopirkt ziemas apavus par 20 eiro. Tik lēti! Tad kādu mēnesi pēc pirkšanas izgāji ar tiem pa slapjdraņķi un, pārnākot mājās, konstatēji, ka zoles atlīmējušās. Kad ar čeku dodies uz veikalu, lai apavus samainītu, tev atbild, ka nemainīs, jo tie esot piemēroti tikai sausam laikam. Ko nu? Skaidrojam, kam pievērst uzmanību, lai nopirktu apavus, kas būs labi un kalpos ilgi.
Stāsta veikala Somijas apavi pārstāve Tatjana Zavjalova.
Svarīgi!
- Netaupi, pērkot ziemas apavus.
- Apaviem jāizskatās labi, taču tiem jābūt arī maksimāli ērtiem.
- Vēlams, lai apavi nebūtu pārāk smagi.
- Apavi regulāri jākopj un jāapstrādā ar speciāliem kopšanas līdzekļiem.
Jābūt piemērotiem Latvijas laikapstākļiem
Meklē apavus, kas nelaiž cauri ūdeni. Garajā un slapjajā Latvijas rudens, ziemas un pavasara periodā tas ir īpaši svarīgi. Piemēram, apavi ar Gore-Tex vai līdzīgu auduma membrānu, kas atrodas starp zābaku oderi un virsmateriālu, ir nelaiž cauri mitrumu, elpo un ilgāk saglabā ķermeņa siltumu.
Vai zolei ir nozīme?
Lai nenogurdinātu pēdu, izvēlies apavus ar mīkstu, lokanu zoli. Gluda zole slīd vairāk, tāpēc svarīgi, lai tai būtu izteikts protektors. Tas uzlabos saķeri ar virsmu un mazinās risku paslīdēt.
Apavos ar plānu zoli kājas ātrāk sāks salt. Ja gribi apavus ar papēdi, ieteicams meklēt masīvāku modeli.
Kā piestiprināta zole?
Izpēti, kā zole ir piestiprināta pie apava. Sliktākais variants – stiprinājums ar diegiem, jo pa šuvēm var iekļūt mitrums. Labāka ir pielīmēta zole, bet visdrošāk – pievalcēta, kas ar apavu veido vienotu veselumu. Jo ziemas apaviem mazāk šuvju, jo labāk.
Kādu iekšzoli?
Ērti, ja apaviem ir izņemama iekšzole. To vari nomainīt pret siltāku kažokādas vai folijas zolīti, kas aiztur aukstumu, vai arī pret savu ortopēdisko zolīti. Ja tev sāp locītavas vai traucēta asinsrite, ieteicams izvēlēties īpaši siltus apavus ar kažokādas oderi.
Vai materiālam ir nozīme?
Izvēlies apavus no kvalitatīva, ilgtspējīga materiāla – ādas vai zamšādas. Tie vienmēr būs dārgāki, taču ieguldījums atmaksāsies, jo kalpos daudz ilgāk. Lēti apavi ātri nolietosies, un drīz vajadzēs iegādāties jaunus.
Galvenais, lai ir ērti, ne skaisti
Apavus labāk iegādājies pēcpusdienā, kad kāja ir nedaudz pietūkusi. Izvēloties noteikti piemēri vairākus modeļus, jo ražotāji izmanto atšķirīgas liestes.
Ziemas apaviem ir jābūt mazliet brīvākiem – pārāk ciešos sals kājas. Tomēr nevajadzētu pirkt arī daudz lielākus.
Pievērs uzmanību modeļa pēdas platumam. Ar burtu F parasti apzīmē šaurām pēdām paredzētus apavus, G nozīmē visbiežāk sastopamo standarta pēdas platumu, ar H marķētie paredzēti platai pēdai. Ja, piemērot apavus, tava pēda jūtas labi – nespiež ne sānus, ne velvi –, tad tie ir īstie. Tomēr dažādi ražotāji var izmantot atšķirīgus pēdas platuma apzīmējumus. Ja apavi marķēti ar J, K un M, tie jau ir vērtējami kā ārstnieciskie, kas domāti cilvēkiem ar ortopēdiskām problēmām.
Pērkot apavus, nekad nepaļaujies uz pārdevēju, kurš saka, ka tie pastiepsies. Ja jūti kaut mazāko diskomfortu, labāk izvēlies citu modeli, pat ja apavi vizuāli šķiet ļoti pievilcīgi.