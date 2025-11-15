Kā skaisti saklāt svētku galdu latviski patriotiskā noskaņā
Svinot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, īpašu un svinīgu noskaņu palīdz radīt rūpīgi veidots galda klājums ar sarkanbaltsarkaniem elementiem. Interjera dizainers dalās padomos, kā sagatavoties svētkiem.
“Iedvesmu 18. novembra svētku galda klājumam ikviens var smelties Latvijas karoga krāsās, latviskajās tradīcijās un dabas vienkāršībā. Svinīgu noskaņu acumirklī var panākt, izmantojot tautiskus rakstus, sveces karoga krāsās un dabīgos ziedus. Tas viss kopā radīs svinīgu, bet siltu noskaņu,” stāsta IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus.
Interjera dizainers iesaka jau laikus izskatīt mājās pieejamos traukus, dekorus un tekstilu, kas palīdzētu radīt vēlamo noskaņu un kuras trūkstošās detaļas un akcentus būtu vēlams savlaicīgi iegādāties. Viņš atgādina, ka svinīgu noskaņu vari radīt arī tad, ja šķiet, ka mājās nav pieejamu elementu, kas būtu piemēroti tieši svētku galda klājumam. Interjera dizainers dalās ar trīs praktiskām un atjautīgām idejām, kas palīdzēs sagatavoties svētkiem.
Dabas motīvi – mājīgi un tradicionāli
Latvijas tradīcijām jo īpaši piestāv dabas motīvi, kas rada mājīgu noskaņu. Valsts svētku noskaņu raksturo vienkāršība, dabiskums un siltums. Tāpēc galda klājumam, ko iedvesmojusi Latvijas daba, izmanto krāsas zemes toņos un dabiskus materiālus, kas atgādina Latvijas ainavu un tradicionālās vērtības. Galda klājuma pamatā izmanto lina galdautu, bet dekorācijām vai ēdiena servēšanai – koka elementus. To visu papildini ar vienkāršiem traukiem baltā krāsā un sudraba galda piederumiem.
Dekorēšanai izvēlies egļu zarus, ogas un ziedus. “Gatavojoties svinībām, vari apvienot patīkamo ar lietderīgo un uzaicināt visu ģimeni kopīgā pastaigā, lai salasītu dabā pieejamos elementus galda dekorēšanai,” iesaka D. Rimkus.
Dažādi zaļumi piešķirs galda klājumam dzīvīgumu un svaigumu. Tāpēc izmanto visu, kas pieejams rudens sezonā – īpaši eleganti uz galda izskatīsies virši podiņos vai baltas un sarkanas krizantēmas vāzēs. Savukārt kā akcentu pievieno sarkanas un baltas sveces, novietojot tās galda vidū.
Sarkanbaltsarkans galda klājums – latviski un etnogrāfiski
Latvijas svētku sajūtu labi atspoguļo dabīgie materiāli un neitrāla krāsu palete zemes toņos, kas lieliski sader ar sarkanbaltsarkaniem elementiem. Galda klājumam izvēlies galdautu no lina vai kokvilnas, bet traukus – no māla vai porcelāna, ko papildini ar lieliem, no koka darinātiem ēdienu pasniegšanas šķīvjiem. Galda piederumus izvēlies no metāla vai sudraba un galdu papildini ar dekoriem no dabīgām šķiedrām, piemēram, linu auklām un salmiem.
“Svētkiem piemērotā krāsu paletē dominē zemes toņi – bēšs, brūns, zaļgans –, kurus papildina sarkanbaltsarkanā gammā ieturēti akcenti. Īpašu noskaņu radīs faktūras un reljefs, kas liks sajust ar rokām un senām tradīcijām radītus elementus, bet latviešu etnogrāfiskie raksti galda noformējumam piešķirs tradicionālu un īpaši svinīgu sajūtu,” uzsver D. Rimkus.
Interjera dizainers iesaka izvēlēties vienotu krāsu paleti – pamatā baltā un sarkanā krāsā, papildinot to ar neitrāliem toņiem. Lai visu padarītu vēl svinīgāku, sarkaniem un baltiem galda celiņiem vari piešūt mežģīnes un latvju rakstus vai izmantot salvetes ar šādiem akcentiem kā papildu rotājumu svētku galdam. Savukārt katram viesim uz galda vari novietot mazas kartītes, uz kurām ar roku rakstītas latviešu tautasdziesmu vai dzejoļu rindas, lai radītu īpašāku svētku noskaņu. Kartītes vari papildināt ar lentīti ar latviešu rakstu zīmēm vai mazu ozollapu kā svētku simbolu.
Atjautīgas idejas, ja liekas, ka mājās nav atbilstošu elementu
Interjera dizainers atgādina, ka, lai gan sarkans galda tekstils visbiežāk saistās ar Ziemassvētkiem, dažādos sarkanajos toņos ieturētus elementus var lieliski izmantot arī valsts svētkos. Ja vēlies izmantot sarkano krāsu kā galveno akcentu galda klājumam, bet mājās nav galdauta šādā krāsā, D. Rimkus iesaka pieiet radoši un izmantot dāvanu iesaiņojamo papīru sarkanā krāsā. “Kā pamatu izmanto baltu galdautu un saiņojamo papīru sarkanā krāsā novieto kā galda celiņu gar abām galda malām, atveidojot Latvijas karogu,” iesaka D. Rimkus.
Latvijas karoga motīvu vari atdarināt arī, kombinējot salvetes sarkanā un baltā krāsā. Bet minimālistiska stila dekorus vari radīt, izmantojot dažāda veida patriotiskas lentītes un apsienot tās ap vāzēm un svečturiem. Ja mājās nav šādu lentīšu, var izlīdzēties ar lentītēm baltā un sarkanā krāsā, veidojot sarkanbaltsarkanu krāsu gammu.