Augšdaugavas novada ūdenstilpnēs uzstādīs viedās bojas
Divu dienu garumā Latgalē viesojās Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki, lai apsekotu vairākas ūdenstilpnes, kurās nākotnē plānots uzstādīt viedās bojas reāllaika ūdens kvalitātes novērojumiem. Šī aktivitāte ir daļa no starptautiska projekta “Lake go digital”, kura mērķis ir modernizēt ezeru uzraudzību un veicināt ilgtspējīgu to apsaimniekošanu.
Viedās bojas nodrošinās reāllaika datus par tādiem parametriem kā aļģu ziedēšana, paaugstinātas bīstamo baktēriju un mikroplastmasas koncentrācijas, temperatūra, skābeklis, baktērijas utt. Tas sniegs iespēju pieņemt datos balstītus lēmumus ezeru apsaimniekošanai pat tādos ezeros, kur klātienes monitorings nav iespējams vai izdevīgs. Papildus viedo boju izstrādei tās tiks kalibrētas un testētas divos Lietuvas un četros Latvijas ezeros, tiks sagatavotas lietotāja instrukcijas, vadlīnijas un rīkots izglītojošs seminārs ieinteresētajam pusēm, kā arī tiks veikta ekosistēmu pakalpojumu kartēšana.
Projekta laikā tiks izvietotas 6 viedās bojas – Luknas ezerā un Mičurinieša karjerā Augšdaugavas novadā, Ludzas ezerā (Ludzas novads), Saldus ezerā (Saldus novads), Germantas un Mastis ezeros (Telšu apriņķis, Lietuva). Priekšrocība ir tālākiem no galvaspilsētu reģioniem, lai finansējums būtu izmantots vienmērīgi.
Projekts “Viedo boju pielietošana pilsētvides ezeru reāllaika ūdens kvalitātes stāvokļa novērojumos” (Lake go digital) ir Latvijas Hidroekoloģijas institūta (vadošais partneris), Lietuvas Nacionālās reģionālās attīstības aģentūras, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta un Mikola Romera Universitātes (Lietuva) kopīgais darbs. Tas tiek finansēts no Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas, projekta finansējums ir 702 584 EUR.
Augšdaugavas novadā speciālisti apsekoja Luknas ezeru Višķu pagastā un karjeru Mičurinietis Kalkūnes pagastā, lai izvēlētos atbilstošāko vietu viedo boju instalācijai. Pētnieki vērtēja ezeru dziļumu, interneta pārklājumu un esošo infrastruktūru, lai noteiktu labākās vietas viedo boju uzstādīšanai, kas plānota 2026. gada pavasarī.
Svarīgi, ka pēc projekta īstenošanas bojas paliks pašvaldību īpašumā, un tās varēs izmantot ierīci citu ūdenstilpņu izpētei un monitoringam. Katras bojas vērtība ir ap 15 – 20 tūkstošiem eiro. Tāpat ezeru krastos tiks izvietoti informatīvi plakāti par projektu un tā ieguvumiem.