Gulbenes novads izmantos ārpakalpojumu klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai
Līdz 1. decembrim Gulbenes novada pašvaldība veiks tirgus izpēti klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai un aprūpei, kā arī bezsaimnieku mājas (istabas) dzīvnieku līķu utilizācijai Gulbenes novada teritorijā. Par to liecina pašvaldības publiskotā informācija. Līgums ar izraudzīto pretendentu būs spēkā divus gadus, vēsta vietējais izdevums "Dzirkstele".
Šīs tirgus izpētes un līdz arī to nākotnē izmantojamā pakalpojuma iniciators ir novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards.
Pakalpojuma sniedzējam būs jānodrošina ne tikai klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, bet arī jārīkojas, ja savvaļas dzīvnieks nonāk bezpalīdzīgā stāvoklī vai ir cietis Gulbenes novada teritorijā. Pakalpojums ietvers šādu dzīvnieku aprūpi un nonākšanu dzīvnieku patversmē. Paredzēta arī bezsaimnieku kaķu kastrācija vai sterilizācija, kā arī primārās medicīniskās aprūpes nodrošināšana un kaķu atgriešana vietā, no kuras tie tika paņemti. Tāpat pakalpojuma pienākumos ietilps bezsaimnieka mājas (istabas), kā arī maza izmēra savvaļas dzīvnieku līķu savākšana apglabāšanai vai utilizācijai. Pakalpojuma sniedzējs nodrošinās šā pienākuma izpildi no sākuma līdz pašām beigām.