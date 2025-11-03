Daugavpilī nopietni saslimuši Porohovkas ezera gulbji, jo cilvēki barojuši karaliskos putnus ar maizi
Neskatoties uz norādēm ar brīdinājumiem, kas uzstādītās blakus Daugavpils ūdenstilpēm, cilvēki joprojām turpina barot savvaļas putnus ar maizes izstrādājumiem, un divi gulbji no šī "cienesta" nopietni saslimuši. Par putnu veselības stāvokļa pasliktināšanos biedrību sākotnēji informēja atsaucīgie vietējie iedzīvotāji.
Pateicoties atsaucīgo iedzīvotāju, Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrības "Drauga Spārns" un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sadarbībai, divi slimie gulbji nogādāti uz medicīnisko aprūpi Tukumā. Viens no iespējamajiem putnu veselības stāvokļa pasliktināšanās iemesliem ir maize uzturā, tāpēc Daugavpils pašvaldība atgādina, ka savvaļas putnus kategoriski aizliegts barot ar maizi un maizes izstrādājumiem.
Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrība "Drauga Spārns" vērsās Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā ar lūgumu sniegt atbalstu divu gulbju, kas dzīvo Porohovkas ezerā Ķīmijas apkaimē, transportēšanai uz Tukumu, kur putniem tiks sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība. Par putnu veselības stāvokļa pasliktināšanos biedrību sākotnēji informēja atsaucīgie Daugavpils iedzīvotāji.
Pašvaldības atbildīgie dienesti operatīvi iesaistījās gulbju transportēšanā. Biedrības speciālisti norāda, ka gulbju veselības problēmas, visticamāk, radušās no maizes uzturā. Neskatoties uz norādēm ar brīdinājumiem, kas uzstādītās blakus pilsētas ūdenstilpēm, cilvēki joprojām turpina barot savvaļas putnus ar maizes izstrādājumiem.
Dabas aizsardzības speciālisti uzsver, ka savvaļas putni nav jāpabaro – tie paši spēj nodrošināt sev uzturu dabiskā vidē. Maize un maizes izstrādājumi rada nopietnus veselības traucējumus putniem un var izraisīt to bojāeju. Labākais veids, kā rūpēties par savvaļas putniem, ir netraucēt tos un ļaut dzīvot dabiskā vidē.