Divu novadu kaķu saimniekiem, kuriem ir grūti ar finansēm, piedāvā palīdzību - mīluļu sterilizēšanu bez maksas
Daugavpils un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem no sociālā riska grupām iespējams bez maksas sterilizēt savu kaķi veterinārajās klīnikās.
Daugavpils un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem no sociālā riska grupām iespējams bez maksas sterilizēt savu kaķi veterinārajās klīnikās Petvet un Latgales Veterinārais centrs.
Saimnieki aicināti pieteikt dzīvniekus procedūrai no 22. oktobra līdz 31. decembrim.
Klīnikā uzrādot derīgu apliecību vai izziņu no sociālā dienesta, pakalpojumu varēs saņemt iedzīvotāji, kuriem oficiāli piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, pensionāri un cilvēki ar invaliditāti. Sterilizācijas un kastrācijas izmaksas gan runčiem, gan kaķenēm pilnībā segs Labdarības fonds Sofi jaunizveidotās Saimnieka kaķu sterilizācijas programmas ietvaros.
Pilotprojekta mērķis ir mazināt dzīvnieku ciešanas, ierobežojot kaķu nekontrolētu vairošanos un veicinot atbildīgu izturēšanos pret saviem mājdzīvniekiem. Nereti tieši nesterilizēti saimnieku kaķi veicina ielas kaķu koloniju veidošanos, jo tie brīvi pārvietojas ārpus savām mājām, radot jaunus metienus ielas kaķiem. Vietējā dzīvnieku aizsardzības organizācija Dzīvnieku sargi uzsver – Latgalē šī problēma ir samilzusi, ņemot vērā gan atturīgo attieksmi pret dzīvnieku sterilizāciju kopumā, gan informatīvās telpas atšķirības, gan sociālekonomiskos faktorus. Jautājums pērn skatīts arī Saeimā, un 2024. gada 1. jūlija pieņemti grozījumi likumā, nosakot: par sešiem mēnešiem vecāks kaķis var uzturēties ārpus savas mājas teritorijas tikai tad, ja ir sterilizēts un apzīmēts ar mikroshēmu, kas reģistrēta Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē.
Projekts palīdzēs daļēji izpildīt jaunās likuma prasības iedzīvotājiem no sociālā riska grupām, sedzot sterilizācijas izmaksas. Ja kaķis nav čipēts un reģistrēts, pakalpojumu bez maksas varēs saņemt tikai izpildot vienu no sekojošiem nosacījumiem – ļaujot kaķi procedūras laikā apzīmēt ar ciparu “1” labajā ausī vai saimniekam pašam pēcāk apmaksājot mikročipa ievadīšanu, reģistrāciju un dzīvnieka pases noformēšanu (34,50 EUR).
Lai pieteiktu kaķi procedūrai, aicinām saimniekus zvanīt uz klīniku Petvet (tel. 65424228) vai Latgales veterināro centru (tel. 28317817) un informēt par vēlmi sterilizēt dzīvnieku bez maksas Sofi fonda Saimnieka kaķu sterilizācijas programmas ietvaros. Klīnikā būs jāuzrāda izziņa vai apliecība par sociālo statusu, kas apliecinās tiesības saņemt pakalpojumu, kā arī dzīvnieka pase, ja tāda ir, un jāaizpilda piekrišanas apliecinājums dalībai programmā. Pēc procedūras kaķim vismaz divas stundas būs jāpavada klīnikā. Ja kaķi pašiem nav iespējams nogādāt uz procedūru, aicinām sazināties ar biedrību Dzīvnieku sargi (26378831), kas iespēju robežās palīdzēs ar dzīvnieka transportēšanu uz un no klīnikas.
Saimnieka kaķu sterilizācijas programmu iedzīvotājiem no sociālā riska grupām īsteno Labdarības fonds Sofi sadarbībā ar Latgales veterināro centru, klīniku Petvet un dzīvnieku aizsardzības biedrību Dzīvnieku sargi. Informatīvo atbalstu nodrošina Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Augšdaugavas novada pašvaldība.