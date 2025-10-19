Gribu lasīt presi arī nākamgad. Kā abonēt, ja pastnieks sen nav redzēts?
Oktobris ir īstais laiks, lai bez liekiem uztraukumiem pasūtītu iemīļotos žurnālus un avīzes nākamajam gadam. Kā to izdarīt, ja tuvākā pasta nodaļa slēgta un pastnieks sen nav redzēts?
Skaidro VAS Latvijas Pasts komunikācijas speciāliste Inita Fedko.
Izpēti Abonēšanas katalogu
Katru gadu Latvijas Pasts sadarbībā ar izdevējiem izdod Abonēšanas katalogu. Tajā apkopoti visi aktuālie abonējamie preses izdevumi, kuru piegādi nodrošina Latvijas Pasts.
Abonēšanas katalogs drukātā veidā ierasti pieejams oktobrī, un šogad tas nonāks to abonentu pastkastītēs, kas Latvijas Pastā abonējuši presi pēdējos četrus gadus.
Katalogs pieejams arī klātienes apkalpošanas vietās un pie pastniekiem, savukārt elektroniski to vari aplūkot www.abone.lv un www.pasts.lv.
Abonēt pie pastniekiem
Izmantojot pakalpojumu Pastnieks mājās, var abonēt presi pie viņa. Lielākoties ar pastnieku iespējams norēķināties arī ar bezkontakta maksājumu karti; piesakot pakalpojumu, pārliecinies, ka šī maksājuma iespēja ir pieejama.
Noformējot abonementu, par katru izdevumu papildus jāmaksā 1,50 eiro (ar PVN).
Dodies uz Latvijas Pasta klientu centru vai pasta nodaļu
Preses izdevumus var abonēt ikvienā klientu centrā un pasta nodaļā, vēršoties pie to darbiniekiem.
Noformējot abonementu, par katru izdevumu papildus jāmaksā 1,50 eiro (ar PVN).
Zināšanai
Izdevniecības Rīgas Viļņi izdevumus bez komisijas maksas ērti abonēt Zurnali.lv, zvanot pa tālruni 67842571 vai rakstot uz e-pastu abone@rigasvilni.lv.
Izmanto iespēju un līdz 22. oktobrim abonē par īpaši izdevīgu cenu.